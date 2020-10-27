Надо ли закрывать школы из-за COVID-19: ВОЗ пришла к неожиданному выводу

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Таисия Ерохина
Во Всемирной
организации здравоохранения пришли к выводу, что закрытие учебных заведений на
фоне всплеска заболеваемости коронавирусом является малоэффективным. Об этом написал в Twitter региональный
директор европейского отделения ВОЗ, врач Ханс Клюге.
В сообщении
говорится, что закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией. Поэтому,
заявили в ВОЗ, школы следует оставлять открытыми и не прекращать в них учебный
процесс.
Кроме того, Клюге
отметил, что под наибольшим воздействием оказываются дети, живущие в трудных жизненных
условиях.
Также в ВОЗ
уверены, что дети и подростки должны участвовать в принятии решений
относительно их обучения во время пандемии.
Напомним, сейчас все украинские
школьники находятся на каникулах, уйдя туда раньше из-за эпидемии коронавируса.
После каникул дети должны вернуться
в школы, но при определенном условии. А вот младшая школа и детсады, говорят в
Раде, в любом случае будут функционировать оффлайн.
Ранее сообщалось,
что столичным школам выделили более 23 млн гривен для защиты
от коронавируса.
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