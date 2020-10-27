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Надо ли закрывать школы из-за COVID-19: ВОЗ пришла к неожиданному выводу

В ВОЗ сообщили, кто из детей находится в зоне опасности

сегодня, 13:04
Автор:

Таисия Ерохина

Во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что закрытие учебных заведений на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом является малоэффективным. Об этом написал в Twitter региональный директор европейского отделения ВОЗ, врач Ханс Клюге.

Надо ли закрывать школы из-за COVID-19: ВОЗ пришла к неожиданному выводу

В сообщении говорится, что закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией. Поэтому, заявили в ВОЗ, школы следует оставлять открытыми и не прекращать в них учебный процесс.

Кроме того, Клюге отметил, что под наибольшим воздействием оказываются дети, живущие в трудных жизненных условиях.

Также в ВОЗ уверены, что дети и подростки должны участвовать в принятии решений относительно их обучения во время пандемии.

Напомним, сейчас все украинские школьники находятся на каникулах, уйдя туда раньше из-за эпидемии коронавируса. После каникул дети должны вернуться в школы, но при определенном условии. А вот младшая школа и детсады, говорят в Раде, в любом случае будут функционировать оффлайн.

Ранее сообщалось, что столичным школам выделили более 23 млн гривен для защиты от коронавируса.


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