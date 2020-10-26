Столичным школам выделили более 23 млн гривен для защиты от коронавируса

Столичным школам из городского бюджета выделили более 23 миллионов гривен для защиты от COVID-19. Как именно распределили средства между районами, сообщает УНН.

Фото: naberejna.com.ua

На средства индивидуальной защиты для учреждений общего среднего образования Шевченковского района направлено 736,2 тыс. грн, а на закупку бумажных полотенец, дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп и термометров — более 1 млн грн.

В Печерском районе на маски и антисептики понадобилось более 1,6 млн грн, из которых около 259 тыс. грн — на медицинские маски, полумаски фильтрующие, защитные щитки и костюмы и более 1,3 млн на дезсредства.

Для нужд учреждений, расположенных в Подольском районе закупили медицинских масок на более 856 тыс. грн. Сейчас рассматриваются предложения на открытые торги по приобретению антисептиков на сумму более 1,3 млн грн.

Отмечается, что в Оболонском районе для проведения аналогичных закупок выделено 3 млн грн, из них более 2,3 млн грн использовано на приобретение дезсредств.

В свою очередь в Днепровском районе необходимо более 3,3 млн грн, только на антисептики потрачено 1,9 млн грн. В Соломенском районе средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства стоили около 1,5 млн грн.

Также указано, что в этих районах средства распределили следующим образом: в Голосеевском - утвердили средства в размере более 1,8 млн грн, в Дарницком - необходимые материалы стоили 712 тыс. грн и в Святошинском районе - школы получили 1,7 грн на закупку всего необходимого.

Напомним, "Комментарии" сообщали будут ли дети возвращаться в школы после каникул.

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