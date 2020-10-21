Стало известно, будут ли дети возвращаться в школы после каникул

Сейчас все украинские школьники находятся на каникулах, уйдя туда раньше из-за эпидемии коронавируса. После каникул дети должны вернуться в школы, но при определенном условии. Об этом рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак в Telegram-канале политсилы.

"После каникул, если не будет катастрофической вспышки заболеваемости, все школьники вернутся в школу в обычном режиме. Но, конечно, с сохранением масочного режима и других мер безопасности", — сказал нардеп.

Однако в случае постоянного роста количества больных, говорит председатель парламентского комитета, школам будут рекомендовать применить дистанционную форму обучения.

Бабак добавил, что эта рекомендация не коснется школьников младшей школы и дошкольников. По его словам, для них удаленная работа трудна, детям необходима работа в школе с педагогами.

Напомним, в Раде говорят, что если эпидситуация будет удовлетворительной, то в ноябре дети будут учиться, как обычно. Однако если населенный пункт в красной зоне, тогда решение, закрывать ли школу или детсад на карантин, остается за местными чиновниками.

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