Стало известно, будут ли дети возвращаться в школы после каникул

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Таисия Ерохина
Сейчас все украинские школьники находятся на каникулах, уйдя туда раньше из-за эпидемии коронавируса. После каникул дети должны вернуться в школы, но при определенном условии. Об этом рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак в Telegram-канале политсилы.
Однако в случае постоянного роста количества больных, говорит председатель парламентского комитета, школам будут рекомендовать применить дистанционную форму обучения.
Бабак добавил, что эта рекомендация не коснется школьников младшей школы и дошкольников. По его словам, для них удаленная работа трудна, детям необходима работа в школе с педагогами.
Напомним, в Раде говорят, что если эпидситуация будет удовлетворительной, то в ноябре дети будут учиться, как обычно. Однако если населенный пункт в красной зоне, тогда решение, закрывать ли школу или детсад на карантин, остается за местными чиновниками.
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