kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.10.2020

BTC/USD

12166.77

ETH/USD

378.62

LTC/USD

48.79

НБУ 21.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Стало известно, будут ли дети возвращаться в школы после каникул
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, будут ли дети возвращаться в школы после каникул

В Раде сообщили, пойдут ли на карантин младшая школа и детсады

сегодня, 11:31
Автор:

Таисия Ерохина

Сейчас все украинские школьники находятся на каникулах, уйдя туда раньше из-за эпидемии коронавируса. После каникул дети должны вернуться в школы, но при определенном условии. Об этом рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак в Telegram-канале политсилы.

Стало известно, будут ли дети возвращаться в школы после каникул

"После каникул, если не будет катастрофической вспышки заболеваемости, все школьники вернутся в школу в обычном режиме. Но, конечно, с сохранением масочного режима и других мер безопасности", — сказал нардеп.

Однако в случае постоянного роста количества больных, говорит председатель парламентского комитета, школам будут рекомендовать применить дистанционную форму обучения.

Бабак добавил, что эта рекомендация не коснется школьников младшей школы и дошкольников. По его словам, для них удаленная работа трудна, детям необходима работа в школе с педагогами.

Напомним, в Раде говорят, что если эпидситуация будет удовлетворительной, то в ноябре дети будут учиться, как обычно. Однако если населенный пункт в красной зоне, тогда решение, закрывать ли школу или детсад на карантин, остается за местными чиновниками.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ