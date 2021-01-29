Обучение за рубежом и 10 тысяч грн ежемесячно: Зеленский рассказал, как получить президентские гранты

Президент Украины подписал Указ о введении президентских стипендий, грантов и премий для самых умных и талантливых учеников и студентов страны. Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем влоге.



Зеленский учредил президентские гранты. Фото: YouTube

Указ предусматривает 250 стипендий для выпускников по результатам ВНО — по 10 для каждого региона. Ежегодно будет составляться ТОП-10 учеников области, которым будут платить по 10 тысяч гривен ежемесячно. Главное условие — лауреат должен выбрать для обучения заведение высшего образования Украины.

Победителям Всеукраинских олимпиад планируют начислять президентскую премию в виде разовой выплаты 20 тысяч грн, а победителям международных олимпиад — 100 тысяч грн. Зеленский напомнил, что победители таких олимпиад уже сейчас получают ежемесячные стипендии от Президента.

Напоследок Президент анонсировал гранты для обучения в высших учебных заведениях США, Франции, Германии, Японии, Великобритании, Китая, Южной Кореи и других стран. Выпускник, который получит образование благодаря этим грантам, должен вернуться в Украину и три года работать на госслужбе. Стоит отметить, что такое условие дает абитуриенту не только шанс на получение превосходного образования за рубежом, но и гарантированное место работы после окончания учебы в государственных учреждениях Украины.

"Мы боремся за нашу молодежь, чтобы она в будущем работала на благо страны, и будем поддерживать их как только можем", — заверил Зеленский.

Порядок начислений поощрений должен определить Кабмин.



Ранее "Комментарии" сообщали, что выпускники, набравшие по 200 баллов по ВНО получат вознаграждение в 100 тысяч гривен.



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