В Украине отменят стипендии некоторым студентам: в МОН назвали кому именно

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Slava Kot
В Министерстве образования рассказали, что выехавшие за границу студенты, которые учатся в украинских университетах потеряют свою стипендию. Ожидается, что дополнительные средства будут перенаправлены студентам, которые остаются в Украине и таким образом им повысят стипендии.
В Украине отменят стипендии студентам, выехавшим за границу. Фото из открытых источников
В эфире телемарафона заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, что в настоящее время многие украинские студенты находятся за границей и получают государственную стипендию.
Винницкий объясняет, что экономия позволит увеличить стипендии для украинских студентов, которые находятся в Украине. По словам чиновника, стипендия должна назначаться для получения знаний теми студентами, которые остаются в Украине и используют свои знания для победы и после нее.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству образования пересмотреть размер стипендий для студентов. Ожидается, что повышение выплат для студентов будет принято в 2024 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде рассказали, когда будет принят законопроект об отмене отсрочки для студентов от мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали о командире штурмовой бригады ВСУ, призвавшем мобилизовать студентов для войны. Военный объясняет, что к войне никто не готов, однако после прохождения подготовки студенты смогут получить соответствующие знания. Кроме того, по словам комбрига, старшие военные имеют много хронических проблем, которые затрудняют выполнение боевых задач.
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