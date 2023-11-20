В Украине отменят стипендии некоторым студентам: в МОН назвали кому именно

В Министерстве образования рассказали, что выехавшие за границу студенты, которые учатся в украинских университетах потеряют свою стипендию. Ожидается, что дополнительные средства будут перенаправлены студентам, которые остаются в Украине и таким образом им повысят стипендии.

В Украине отменят стипендии студентам, выехавшим за границу. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, что в настоящее время многие украинские студенты находятся за границей и получают государственную стипендию.

"Мы не должны платить стипендии студентам, которые за границей. Они могут дальше учиться, но вопрос стипендиального обеспечения будет им, видимо, перекрыт", — сообщил Михаил Винницкий.

Винницкий объясняет, что экономия позволит увеличить стипендии для украинских студентов, которые находятся в Украине. По словам чиновника, стипендия должна назначаться для получения знаний теми студентами, которые остаются в Украине и используют свои знания для победы и после нее.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству образования пересмотреть размер стипендий для студентов. Ожидается, что повышение выплат для студентов будет принято в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде рассказали, когда будет принят законопроект об отмене отсрочки для студентов от мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о командире штурмовой бригады ВСУ, призвавшем мобилизовать студентов для войны. Военный объясняет, что к войне никто не готов, однако после прохождения подготовки студенты смогут получить соответствующие знания. Кроме того, по словам комбрига, старшие военные имеют много хронических проблем, которые затрудняют выполнение боевых задач.