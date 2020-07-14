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В Украине обучение в школах могут сделать в две смены

Минздрав совместно с Минобразования разрабатывают правила работы школ с сентября

сегодня, 11:57
Автор:

Таисия Ерохина
В Украине обучение в школах могут сделать в две смены

Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством образования и науки разрабатывают правила посещения школ детьми с 1 сентября, в частности, не исключают вариант обучения в две смены. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие (когда дети будут учиться в две смены), - сказал министр. - Что касается медсестры, которая работает в школе в первую смену, мы считаем, что владелец заведения должен рассмотреть этот вопрос, каким образом на работе будет находиться медсестра. Скрининг температуры могут проводить и другие работники школы".

По словам главы Минздрава, медицинский контроль за проведением образовательного процесса и режимом учебной работы в школе, а также другие замечания будут изложены в правилах.

"Мы стараемся сделать максимально удобные правила, но вместе с тем эти правила должны создавать безопасность для детей", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине предлагают бесплатно учиться в школе не один раз. Сейчас среднее образование можно получить в Украине лишь однажды.


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