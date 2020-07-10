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Главная Новости Общество наука и обучение В Украине предлагают бесплатно учиться в школе не один раз
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В Украине предлагают бесплатно учиться в школе не один раз

Сейчас среднее образование можно получить в Украине лишь однажды

сегодня, 19:20
Автор:

Владимир Лавский
В Украине предлагают бесплатно учиться в школе не один раз

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, согласно которому полное среднее можно будет получать не один раз. Данная информация появилась на сайте парламента. 

Законопроект №3808 подали депутаты от фракции "Европейская солидарность" восьмого июля. Среди  инициаторов - Виктория Сюмар, Николай Княжицкий и Ростислав Павленко. 

В пояснительной записке авторы указывают, что статья шестая нового закона гарантирует каждому бесплатное получение полного среднего образования в государственных и коммунальный учебных заведениях страны лишь один раз. 

В то же время, ограничение "один раз в жизни" в отношении заведений специализированного образования и лицеев противоречит нормам части третьей статьи 53 Конституции Украины и не учитывает позицию Конституционного суда о "доступности образования как конституционной гарантии реализации права на образование на принципах равенства" — то есть никому не могут отказать в праве на образование.

Авторы законопроекта хотят убрать ограничение - лишь один раз. 

Ранее "Комментарии" писали о том, как изменится образование в украинских школах с сентября 2020 года. 


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