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В Украине обнаружили древнейшие следы существования людей в Европе

Ученые смогли сделать научное открытие, которое обнаружило, что древнейшие следы существования человека в Европе были в Украине.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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В 1980-х годах в поселке Королеве Закарпатской области были обнаружены примитивные орудия труда из камня. Однако в то время технологии не разрешали датировать возраст находки. Только в 2024 году ученые исследовали образцы и установили, что их возраст 1,4 млн лет. Это древнейшие следы существования людей в Европе.

В Украине обнаружили древнейшие следы существования людей в Европе

В Украине нашли самые древние каменные орудия человека. Фото из открытых источников

Исследования о древнейших следах существования людей в Европе, которые оказались в Украине, опубликовал научный журнал Nature.

Ученые уже сделали первые выводы и указывают, что каменные орудия труда подтверждают теорию, что первые люди заселяли Европу с Кавказа через Карпаты, то есть с востока континента шли на запад.

"До сих пор не было веских доказательств миграции с востока на запад. Теперь мы их имеем", — рассказал соавтор научного исследования украинский археолог Роман Гарба.

Ученым удалось создать научное открытие благодаря методу датировки на базе космогенных нуклидов. При попадании космических лучей, в том числе и солнечных, на объектах образуются редкие изотопы. Благодаря их количеству ученые смогли определить возраст найденных орудий труда в 1,4 млн лет.

Таким образом, Королево в Закарпатской области стало самым древним местом жительства людей в Европе. Ученые не нашли остатки скелетов этих жителей, однако предполагают, что каменные орудия труда принадлежали человеку прямоходящему (Homo erectus).

Древнейшими находками существования человека в Европе к найденным в Украине были каменные орудия во Франции и Испании в возрасте 1,1-1,2 млн лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядел человек, живший на территории Украины 10 тысяч лет назад.

Также "Комментарии" писали, что ученые обнаружили древнейший фрагмент окаменевшей кожи.



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Источник: https://www.nature.com/articles/d41586-024-00627-2
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