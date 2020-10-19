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В Украине изменили условия дистанционного обучения

В Минобразования рассказали, как школьники могут перейти на дистанционное обучение

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины ввело новые правила дистанционного обучения в школах. Правила вступили в силу из 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В Украине изменили условия дистанционного обучения

В ведомстве обращают внимание на то, что дистанционное обучение останется добровольным, и чтобы перейти на такое обучение, необходимо заявление от родителей о приеме или переводе школьника. Теперь переводить на дистанционку будут всех школьников, а не только тех, кто учится на 10-12 баллов.

Одним из основных преимуществ дистанционного обучения в Минобразования назвал то, что можно продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств. Особое внимание обратили тому, что во время дистанционного обучения должны быть учтены интересы учащихся:

- организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярную и содержательную взаимодействие учителей с учениками;
— при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;
— учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказания им поддержки в образовательном процессе;
— для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников — телефонной, почтовой связи и тому подобное;
— организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

Напомним, в. и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет предлагает снова ввести дистанционный режим работы во всех учебных заведениях из-за пандемии коронавируса.


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