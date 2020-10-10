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Главная Новости Общество наука и обучение В Украине хотят перевести школы на дистанционное обучение в грядущие две недели
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В Украине хотят перевести школы на дистанционное обучение в грядущие две недели

С просьбой о возвращении дистанционного режима выступил глава Минобразования

сегодня, 14:43
Автор:

Таисия Ерохина

В. и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет предлагает снова ввести дистанционный режим работы во всех учебных заведениях из-за коронавирусной эпидемии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В Украине хотят перевести школы на дистанционное обучение в грядущие две недели

Такой шаг, говорит Шкарлет, необходимый в связи с распространением коронавирусной болезни, в том числе и в учебных заведениях.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца — найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", — говорится в сообщении.

Шкарлет добавил, что вопрос организации обучения решают на местах, но просит центральную и местную власть действовать совместно и прислушиваться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, СНБО.

Глава Минобразования отметил, что самое главное для нас сейчас — не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

Напомним, студенты одного из крупнейших университетов Украины ушли на карантин.

Ранее сообщалось, что украинские школьники заражаются COVID-19 и не замечают этого: удивительное заявление врача.


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