В Украине хотят перевести школы на дистанционное обучение в грядущие две недели

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Таисия Ерохина
В. и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет предлагает снова ввести дистанционный режим работы во всех учебных заведениях из-за коронавирусной эпидемии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Такой шаг, говорит Шкарлет, необходимый в связи с распространением коронавирусной болезни, в том числе и в учебных заведениях.
Шкарлет добавил, что вопрос организации обучения решают на местах, но просит центральную и местную власть действовать совместно и прислушиваться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, СНБО.
Глава Минобразования отметил, что самое главное для нас сейчас — не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.
Напомним, студенты одного из крупнейших университетов Украины ушли на карантин.
Ранее сообщалось, что украинские школьники заражаются COVID-19 и не замечают этого: удивительное заявление врача.
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