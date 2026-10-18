В сутках может появиться 25-й час: зачем создают часы, которые будут работать тысячу лет

Человечество привыкло измерять время секундами, минутами и часами, но что, если посмотреть на него в масштабах тысячелетий? Необычный проект часов, рассчитанных на работу в течение тысячи лет, предлагает задуматься не только о точности механизмов, но и о будущем цивилизации.

Песочные часы символизируют течение времени и напоминают о проекте, рассчитанном на тысячу лет. Фото: Pixabay

Почему часы должны работать тысячу лет

Идея создать устройство, способное функционировать на протяжении тысячелетия, выходит далеко за рамки обычного измерения времени. Такие часы задуманы как символ долгосрочного мышления — способности планировать будущее, которое выходит далеко за пределы одной человеческой жизни. Проект привлекает внимание к тому, как современные решения могут влиять на людей через сотни лет.

В отличие от обычных часов, которые создают прежде всего для повседневного использования, подобная конструкция должна напоминать о продолжительности истории и ответственности перед следующими поколениями.

Почему заговорили о 25-м часе

Причина связана с тем, как согласовывают атомное время с вращением Земли. Всемирный стандарт времени UTC определяют по атомным часам, тогда как астрономическое время зависит от вращения нашей планеты. Чтобы эти системы не расходились слишком сильно, с 1972 года к UTC периодически добавляли високосные секунды. Всего их было 27.

Однако в середине 2010-х годов учёные заметили, что вращение Земли начало ускоряться. Из-за этого в будущем может возникнуть необходимость не добавлять, а удалять секунду. Такие корректировки создают трудности для цифровых систем, в частности компьютерных сетей и спутниковой навигации.

Что изменится в будущем

По данным Interesting Engineering, на международной конференции по вопросам измерения времени решили отказаться от практики високосных секунд и допустить большую разницу между атомным временем и временем, определяемым по вращению Земли. Если расхождение станет слишком большим, его планируют компенсировать високосным часом.

По оценкам, до такого шага может пройти более тысячи лет. Тогда разница между двумя системами времени потенциально достигнет 3600 секунд — то есть одного часа. Именно отсюда и возникла идея 25-го часа суток.

Важно понимать: Земля не начнёт вращаться иначе из-за решения учёных, а обычные сутки физически не станут длиннее на час. Речь идёт о возможной корректировке системы отсчёта времени, а не об изменении продолжительности дня для всех людей.

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