Фізики створили чорну діру в лабораторії, і вона поглинула звук: що вдалося виявити вченим

Фізики розробили пристрій, який здатний поглинати звукові хвилі та майже повністю усувати відлуння. Його назвали звуковою чорною дірою через схожість із космічними об'єктами, з яких не може вирватися навіть світло. Нову конструкцію можна надрукувати на 3D-принтері та встановити всередину вже наявної труби.

Лабораторні моделі чорних дір допомагають ученим досліджувати процеси поглинання хвиль. Фото: Yukterez / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Як працює звукова чорна діра

На відміну від справжніх чорних дір, лабораторний пристрій не використовує гравітацію. Він побудований так, щоб поступово сповільнювати звукові хвилі, які проходять крізь нього. У міру руху хвилі стають коротшими, а їхня енергія концентрується в обмеженому просторі.

Конструкція складається з кілець різного діаметра, закріплених на центральному стрижні. Між кільцями утворюються порожнини, які змінюють поширення звуку. Значна частина звукової енергії розсіюється через тертя та теплообмін між повітрям і поверхнями пристрою. У результаті набагато менше звуку повертається назад у вигляді відлуння.

Що показав експеримент

Дослідники надрукували на 3D-принтері прототип завдовжки 15 сантиметрів, який складався з 29 кілець. Його встановили в спеціальну вимірювальну трубку, після чого за допомогою гучномовця подавали звукові хвилі різних частот. Мікрофони фіксували, скільки звуку відбивалося назад.

Результати загалом збіглися з комп'ютерними моделями. Водночас пристрій не усував відлуння повністю. Моделювання також показало, що нова конструкція може працювати в ширшому діапазоні частот, ніж традиційні аналоги.

Де застосують нову технологію

Розробка може стати в пригоді для зменшення шуму у вентиляційних системах, кондиціонерах, промислових повітроводах і глушниках. На відміну від попередніх конструкцій, новий пристрій можна виготовити окремо й установити в готову систему без необхідності вбудовувати його під час виробництва труб.

Учені також досліджують можливість створення дво- та тривимірних звукових чорних дір, які потенційно допоможуть контролювати акустику приміщень. Однак перед практичним використанням потрібно врахувати вплив температури, тиску, руху повітря та частинок, здатних забивати порожнини пристрою.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що після вибуху чорної діри її "уламок" врізався в Землю