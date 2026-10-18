У добі може з'явитися 25-та година: навіщо створюють годинники, які працюватимуть тисячу років

Людство звикло вимірювати час секундами, хвилинами та годинами, але що, якщо подивитися на нього в масштабах тисячоліть? Незвичайний проєкт годинника, розрахованого на роботу протягом тисячі років, пропонує замислитися не лише про точність механізмів, а й про майбутнє цивілізації.

Пісковий годинник символізує плин часу та нагадує про проєкт, розрахований на тисячу років. Фото: Pixabay

Чому годинник має працювати тисячу років

Ідея створити пристрій, здатний функціонувати протягом тисячоліття, виходить далеко за межі звичайного вимірювання часу. Такий годинник задуманий як символ довгострокового мислення — здатності планувати майбутнє, яке виходить далеко за межі одного людського життя. Проєкт привертає увагу до того, як сучасні рішення можуть впливати на людей через сотні років.

На відміну від звичайних годинників, які створюють передусім для повсякденного використання, подібна конструкція має нагадувати про тривалість історії та відповідальність перед наступними поколіннями.

Чому заговорили про 25-ту годину

Причина пов'язана з тим, як узгоджують атомний час із обертанням Землі. Всесвітній стандарт часу UTC визначають за атомними годинниками, тоді як астрономічний час залежить від обертання нашої планети. Щоб ці системи не розходилися надто сильно, з 1972 року до UTC періодично додавали високосні секунди. Загалом їх було 27.

Однак у середині 2010-х років науковці помітили, що обертання Землі почало прискорюватися. Через це в майбутньому може виникнути потреба не додавати, а вилучати секунду. Такі коригування створюють труднощі для цифрових систем, зокрема комп'ютерних мереж і супутникової навігації.

Що зміниться в майбутньому

За даними Interesting Engineering, на міжнародній конференції з питань вимірювання часу вирішили відмовитися від практики високосних секунд і дозволити більшу різницю між атомним часом та часом, визначеним за обертанням Землі. Якщо розбіжність стане надто великою, її планують компенсувати високосною годиною.

За оцінками, до такого кроку може минути понад тисячу років. Тоді різниця між двома системами часу потенційно сягне 3600 секунд — тобто однієї години. Саме звідси й виникла ідея 25-ї години доби.

Важливо розуміти: Земля не почне обертатися інакше через рішення вчених, а звичайна доба фізично не стане довшою на годину. Йдеться про можливу корекцію системи відліку часу, а не про зміну тривалості дня для всіх людей.

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