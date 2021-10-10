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В Солнечной системе была еще одна планета: куда она пропала

Группа ученых предполагает, что за Нептуном может скрываться еще одна планета, но ее вытеснили из Солнечной системы

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Нашей Солнечной системе 4,5 миллиарда лет, в ее центре расположено Солнце, вокруг которого движутся 8 планет, в том числе и наша Земля. Но группа исследователей из США и Канады предполагают, что за Нептуном было еще одно небесное тело. 

В Солнечной системе была еще одна планета: куда она пропала

В Солнечной системе была еще одна планета (фото из открытых источников)

Ученые говорят, что в Солнечной системе была еще одна планета, которая соответствовала размерам Марса или Земли, но она была вытеснена газовыми гигантами (Юпитером, Сатурном, Ураном) и теперь существует где-то в глубоком космосе. 

Эксперты считают, что конфигурация планет, которую можно наблюдать сейчас в Солнечной системе сейчас, является довольно странной, в частности внутренние каменистые планеты, пояс астероидов и газовые гиганты. Они уверены, что не хватает еще одного объекта довольно крупных размеров и новое компьютерное моделирование подтверждает это утверждение. 

По словам исследователей, путешествующую в одиночестве планету смогут рано или поздно обнаружить с помощью новых современных телескопов, и тогда их теория подтвердится.

Напомним, ученые показали планету-"изгой". Снимок был опубликован на официальном сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Многие астрономы считают, что во Вселенной таких планет больше, чем мы думаем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что космический аппарат сделал первые снимки планеты Меркурий. На фотографии запечатлен фрагмент северного полушария планеты с кратерами Кальвино и Лермонтова и равниной Сихту.

Читайте также, что фотографии с Марса показывают местность, похожую на дельту рек на Земле. Ученые предполагают, что там могут быть следы древней жизни.


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Источник: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-astro-120920-010005
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