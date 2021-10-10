Марсианские озера: ученые будут изучать, существовала ли там жизнь

Ученые надеются увидеть на Марсе следы древней жизни, рассказывает агентство ВВС.

Возвышение Kodiak в кратере Jezero на Марсе - фото NASA предоставлено ВВС

Ученые NASA уверены, что марсоход Perseverance добрался до места, где когда-то в древности была наибольшая вероятность возникновения живых организмов. С февраля 2021 г. он находится в кратере Jezero, диаметром 47,4 км, и с тех пор сделал тысячи снимков. Анализ снимков показал, что когда-то кратер был заполнен водой — то есть был озером. Озеро питалось рекой, которая впадала в водоем с запада. Следует учесть, что описанная ситуация была возможна 3,5 млрд лет назад, когда климат на Марсе был совсем другим.

Исследования марсохода свидетельствуют, что в месте, где речная вода встречалась с озерной, образовалась дельта — то есть клиновидная местность, в которой поток воды дробится на несколько рукавов. Подобные условия являются идеальными для появления микроорганизмов, которые должны оставить после себя какие-то химические остатки.

Sanjeev Gupta, профессор Имперского колледжа в Лондоне, был одним из тех, кто верил в шансы узнать что-то новое в кратере Jezero. Он настаивал на том, чтобы марсоход подтвердил реальными снимками предположение о дельте. В дельте земных рек есть так называемый "аллювиальных веер" — то есть веерообразный участок, возникающий тогда, когда скорость потока резко меняется. В таких местах бывает много питательных веществ, которые выпадают в осадок и отвердевают. Марсианские микроорганизмы могли бы жить именно здесь, хотя они и рисковали бы погибнуть в наводнениях.

Особый интерес у ученых вызывает возвышение под названием Kodiak. На фотографиях видны горизонтальные слои породы, которые образуются при многолетнем впадении реки в другой водоем. Эти марсианские окаменелые ступени похожи на дельтовые формации, которые сохранились, например, на Синайском полуострове на Земле.

Кроме того, в дельте марсианской реки и на дне озера есть единичные массивные валуны. Похоже, что они оказались там в результате мощных наводнений, вызванных радикальными изменениями в климате, как предполагает профессор Гупта. Он приводит примеры Земли: озера в Гималаях, бассейн реки Ганг.

Планируется, что марсоход Perseverance осуществит несколько бурений. Если обнаружится слой мелкозернистого известняка, который на Земле образуется из органических остатков, это докажет существование жизни на Марсе в прошлом.

Робот получит несколько десятков образцов горных пород из разных мест. Эти образцы доставят на ракету, которая выведет контейнер с ними на орбиту Марса, где их подхватит космический корабль. В распоряжении ученых образцы окажутся лишь в начале 2030-х гг.

Сью Хорн (Sue Horne), руководитель исследования космического пространства Британского космического агентства, говорит:

"Мы собираемся войти в интереснейшее время исследования Марса".

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