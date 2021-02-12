В школу можно не идти: МОН сделало заявление

В связи со сложными погодными условиями в Украине школы могут перейти на дистанционную форму обучения. Но рекомендация временная. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки сегодня, 12 февраля.

Фото из открытых источников

Принять безотлагательные меры МОН рекомендует, чтобы сохранить здоровье детей и надлежащую организацию образовательного процесса. Письмо от министерства уже направлено в руководителям департаментов образования и науки в регионах, городских государственных администраций, в том числе Киева, а также руководителям учреждений общего среднего образования.

Как говорится в сообщении, на время похолодания рекомендуется применять дистанционную форму образования. Кроме того, просят провести с учениками разъяснительную работу о мерах против переохлаждения и технике безопасности.

Отмечается, что согласно Санитарному регламенту, основатели школ могут при чрезвычайных погодных условиях или чрезвычайных ситуациях самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения.

Напомним, в Киеве из-за непогоды уже закрыли детские сады и школы. На подобный шаг властям столицы пришлось пойти из-за прогнозируемого увеличения осадков в несколько следующих дней. Чиновники просят понимающе отнестись к закрытию дошкольных и средних учебных заведений. Более того — представителей бизнеса просят учесть родителям школьников возможное отсутствие на работе как труд в дистанционном режиме.

Как ранее сообщалось, погода в Украине готовит сюрпризы: снег, дождь, лед, а дальше — морозы. Синоптик предупредила украинцев об ухудшении погоды и назвала даты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!