В школьном учебнике напечатали карту Украины без Крыма: как планируют разрешить скандальную ситуацию

В учебнике украинского языка для 7 класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука напечатана карта Украины без Крыма. Этот учебник рекомендовали в Минобразования, а печать производилась за государственные средства.



Украина без Крыма в школьном учебнике. Фото из открытых источников

Литературная критика и книжная обозреватель Татьяна Гонченко на ресурсе "Неизбывный книгочитун" обратила внимание на учебник по украинскому языку для 7 класса без Крымского полуострова.

"Угадайте, откуда эта карта Украины без Крыма? В школьных учебниках по украинскому языку для 7 класса (авт. Онатий А. В., Ткачук Т. П.). Это напечатано прямо рядом с текстом гимна Украины... Напечатаны эти учебники в 2024 году. Рекомендованные Министерством образования и науки Украины", — отметила Гонченко.

На инцидент отреагировала одна из соавторок учебника Анастасия Онатий.

"Мы искренне признаем свою ошиибку, пиктограмма в форме Украины без Крыма попала в книгу из-за досадной невнимательности… Крым наш, украинский — это безоговорочное утверждение, и мы его проговариваем четко еще раз и готовы делать это снова и снова", — пояснила Онатий.

Анастасия Онатий также обратилась к педагогам с предложением выделить 10-15 минут на уроке для флешмоба "Дорисуй Крым" и исправить ошибку в учебнике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Луганской области оккупанты отменили все льготы для школьников.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск объяснил, почему не разрешил Украине использовать Starlink в Крыму. По его словам, на это повлияли американские санкции против России, поэтому он не хотел их нарушить и отказался включить по требованию Украины Starlink в Крыму.



