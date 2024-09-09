В школьном учебнике напечатали карту Украины без Крыма: как планируют разрешить скандальную ситуацию

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Slava Kot
В учебнике украинского языка для 7 класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука напечатана карта Украины без Крыма. Этот учебник рекомендовали в Минобразования, а печать производилась за государственные средства.
Украина без Крыма в школьном учебнике. Фото из открытых источников
Литературная критика и книжная обозреватель Татьяна Гонченко на ресурсе "Неизбывный книгочитун" обратила внимание на учебник по украинскому языку для 7 класса без Крымского полуострова.
На инцидент отреагировала одна из соавторок учебника Анастасия Онатий.
Анастасия Онатий также обратилась к педагогам с предложением выделить 10-15 минут на уроке для флешмоба "Дорисуй Крым" и исправить ошибку в учебнике.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Луганской области оккупанты отменили все льготы для школьников.
Также "Комментарии" писали, что Илон Маск объяснил, почему не разрешил Украине использовать Starlink в Крыму. По его словам, на это повлияли американские санкции против России, поэтому он не хотел их нарушить и отказался включить по требованию Украины Starlink в Крыму.
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