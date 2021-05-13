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В сети появились новые потрясающие снимки Юпитера

Полосы облаков Юпитера, вращающиеся в противоположных направлениях, хорошо видно на всех трех изображениях

сегодня, 23:12
Автор:

Ольга Чародий

В сети появились новые потрясающие снимки Юпитера

Снимки Юпитера. Фото: Space

Астрономы показали новые впечатляющие фотографии Юпитера. Данные снимки ученым удалось получить с помощью космического телескопа Hubble и обсерватории Джемини-Норт на Гавайях.

Как пишет Space, полученные кадры с телескопа демонстрируют детали турбулентной атмосферы Юпитера на разных длинах волнах, помогая выяснить, что является движущей силой образования массивных штормов на планете. Ученые обработали изображения, полученные в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах волн, чтобы параллельно сравнить различные виды облаков над газовым гигантом. 

В отличие от красных пятен на инфракрасном изображении четко видно циклонный вихрь, который распространяется с востока на запад. Серия вихрей протяженностью почти 72000 километров выглядит как яркая полоса в северном полушарии планеты.  Кадры получились с незабываемыми цветовыми  гаммами. 


Напомним, вот уже четыре года космический аппарат Juno вращается вокруг планеты Юпитер, сканируя его атмосферу и фиксируя магнитные и гравитационные поля. На космическом устройстве также установлена ​​камера, созданная для съемки изображений полюсов и поверхности газового гиганта, которые ранее не были задокументированы.

Сообщество любителей астрономии помогает в планировании, предлагая, когда и где нужно сфотографировать планету. Как только изображения отправляются обратно на Землю, сообщество получает доступ к необработанным данным, которые с помощью небольшого ноу-хау в области редактирования фотографий преобразуются в одни из самых потрясающих изображений Юпитера. 



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Источник: https://www.space.com/stunning-jupiter-photos-hubble-telescope-video
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