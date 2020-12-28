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НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма

Глаз не отвести

сегодня, 22:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Вот уже 4 года космический аппарат Juno вращается вокруг планеты Юпитер, сканируя его атмосферу и фиксируя магнитные и гравитационные поля. На космическом устройстве также установлена ​​камера, созданная для съемки изображений полюсов и поверхности газового гиганта, которые ранее не были задокументированы.

НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма

"У нас нет официальной группы специалистов по визуализации на Juno, поэтому мы обратились к общественности, чтобы те помогли", — говорит Кэндис Хансен-Кохарчек, соисследователь Juno, ответственный за JunoCam.

Сообщество любителей астрономии помогает в планировании, предлагая, когда и где нужно сфотографировать планету. Как только изображения отправляются обратно на Землю, сообщество получает доступ к необработанным данным, которые с помощью небольшого ноу-хау в области редактирования фотографий преобразуются в одни из самых потрясающих изображений Юпитера.

"Я не знаю, что бы мы делали без них!" говорит Хансен-Кохарчек, — "За последние два года мы стали полагаться на них как на важных членов нашей виртуальной команды".

НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 2
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 3
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 4
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 5
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 6
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 7
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 8
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 9
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 10
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 11
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 12
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 13
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 14
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 15
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 16
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 17
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 18
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 19
НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма - фото 20

Ранее "Комментарии" писали о том, что в день Рождества Христова у католиков, в США раздался мощный взрыв. Происшествие произошло в городке под названием Нэшвилл, который располагается в штате Теннесси. Только из-за того, что в праздничное утро на улицах города было пустынно, травмы получили три человека. А вот число поврежденных домов составило несколько десятков. Также полностью уничтожены три транспортных средства. По мнению американских правоохранителей, взрыв не был случайностью или несчастным случаем.

Кроме того, порталу стало известно о том, что  иммунитет человека, перенесшего вирус SARS-CoV-2, имеет силы сопротивляться внедрению вируса в среднем 8 месяцев. 



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Источник: https://edition.cnn.com/2020/02/21/world/modern-explorers-junocam-nasa-photography-intl-scn/index.html
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