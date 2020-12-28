НАСА опубликовало фото поверхности и магнитных колебаний Юпитера - снимки как из фантастического фильма

Вот уже 4 года космический аппарат Juno вращается вокруг планеты Юпитер, сканируя его атмосферу и фиксируя магнитные и гравитационные поля. На космическом устройстве также установлена ​​камера, созданная для съемки изображений полюсов и поверхности газового гиганта, которые ранее не были задокументированы.

"У нас нет официальной группы специалистов по визуализации на Juno, поэтому мы обратились к общественности, чтобы те помогли", — говорит Кэндис Хансен-Кохарчек, соисследователь Juno, ответственный за JunoCam.

Сообщество любителей астрономии помогает в планировании, предлагая, когда и где нужно сфотографировать планету. Как только изображения отправляются обратно на Землю, сообщество получает доступ к необработанным данным, которые с помощью небольшого ноу-хау в области редактирования фотографий преобразуются в одни из самых потрясающих изображений Юпитера.

"Я не знаю, что бы мы делали без них!" говорит Хансен-Кохарчек, — "За последние два года мы стали полагаться на них как на важных членов нашей виртуальной команды".

Ранее "Комментарии" писали о том, что в день Рождества Христова у католиков, в США раздался мощный взрыв. Происшествие произошло в городке под названием Нэшвилл, который располагается в штате Теннесси. Только из-за того, что в праздничное утро на улицах города было пустынно, травмы получили три человека. А вот число поврежденных домов составило несколько десятков. Также полностью уничтожены три транспортных средства. По мнению американских правоохранителей, взрыв не был случайностью или несчастным случаем.

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