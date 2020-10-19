В Раде рассказали, что ждет украинские детсады и школы в ноябре

В Верховной Раде рассказали, что ждет малышей, которые посещают детсады, и школьников после вынужденных октябрьских каникул. Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, учебные учреждения закрывать не будут даже при самом худшем сценарии. Об этом говорится в материале “РБК-Украина”.





По мнению Бабака, детям сложно заниматься дистанционно, так как еще не обладают нужным уровнем самоорганизации. Если эпидситуация будет удовлетворительной, в ноябре дети будут учиться, как обычно. Однако если населенный пункт в красной зоне, тогда решение, закрывать ли школу или детсад на карантин, остается за местными чиновниками.

Напомним, красная карантинная зона в Украине стремительно растет. Сегодня, 19 октября, начало действовать новое эпидемическое зонирование. А территории с самыми строгими ограничениями отныне появились в 15 областях. "Красными" стали сразу 8 областных центров. К Сумам, которые остались в данной зоне еще на неделю, присоединились Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов и Хмельницкий.

Кроме этого "красные" районы появились более чем в половине областей Украины. Больше всего их в Луганской, Харьковской, Житомирской и Винницкой областях. К слову, на Луганщине в красную зону попали все районы на подконтрольной Украине территории.

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