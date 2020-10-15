Красная зона расширяется: в Украине обновили распределение по карантинным зонам

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Татьяна Веремеева
Во время заседания Государственной комиссии по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций согласовали новое
деление Украины на карантинные зоны. Так, в этот раз красную зону значительно
расширили. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
Столица Украины – город Киев – еще неделю будет
оставаться в оранжевой зоне.
Новые ограничения будут действовать в регионах с
понедельника, 19 октября. Так, в красную зону попали:
- Славянский район Донецкой области;
— город Коростень, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
— город Ивано-Франковск Ивано-Франковской области;
— город Васильков и Бориспольский район Киевской области;
— города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
— город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;
— город Полтава Полтавской области;
— города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;
— город Сумы и Сумской район Сумской области;
— города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастыриский районы Тернопольской области;
— города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;
— города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;
— города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;
— города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;
— города Чернигов и Нежин Черниговской области.
Главный санврач Виктор Ляшко также рассказал, что в большинстве регионов решили не прекращать движение общественного транспорта, будут работать некоторые детсады, а в некоторых городах и торговые заведения.
Ранее "Комментарии" писали, что коронавирус в Украине
оборотов пока не сбавляет. За минувшие сутки новых
случаев снова было больше 5 тысяч. Лидером по темпам распространения
инфекции по-прежнему остается Харьковщина.
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