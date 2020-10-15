Коронавирус в Украине: самые пораженные регионы

Язык
BTC/USD
11403.13
ETH/USD
379.40
LTC/USD
50.12
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине оборотов пока не сбавляет. За минувшие сутки новых случаев снова было больше 5 тысяч. Лидером по темпам распространения инфекции по-прежнему остается Харьковщина. Об этом говорят данные мониторинга СНБО.
Коронавирус в Украине. Фото из открытых источников
До собственных рекордных показателей Харьковская область в этот раз не дотянула. Однако новых больных с Covid-19 здесь снова больше, чем где-либо в Украине. Коронавирус обнаружили еще у 651 пациента.
На втором месте по темпам распространения инфекции оказался Киев. А вот третья снова Львовская область.
Всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 281 239 человек. В регионах ситуация такова:
г. Киев — 28957 случаев (+445);
Харьковская область — 26913 случаев (+651);
Львовская область — 23806 случаев (+332);
Одесская область — 17511 случаев (+162);
Черновицкая область — 17004 случая (+176);
Тернопольская область — 16700 случаев (+222);
Ивано-Франковская область — 15955 случаев (+190);
Ровенская область — 15186 случаев (+160);
Киевская область — 11978 случаев (+227);
Закарпатская область — 11305 случаев (+136);
Волынская область — 10320 случаев (+180);
Днепропетровская область — 9834 случая (+220);
Хмельницкая область — 9684 случая (+193);
Житомирская область — 9130 случаев (+269);
Сумская область — 7983 случая (+271);
Винницкая область — 7941 случай (+96);
Донецкая область — 6491 случай (+244);
Черниговская область — 6179 случаев (+141);
Черкасская область — 6157 случаев (+110);
Запорожская область — 6012 случаев (+112);
Полтавская область — 5226 случаев (+133);
Николаевская область — 5207 случаев (+155);
Херсонская область — 2195 случаев (+83);
Луганская область — 2125 случаев (+110);
Кировоградская область — 1440 случаев (+44);
За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 73 украинцев. Тех, кто не смог справиться с осложнениями Covid-19, уже 5302.
Болеют на данный момент в Украине 156 287 пациентов. А вот 119 650 болезнь победили. За вчера количество тех, кто уже выздоровел, выросло на 951 человека.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как коронавирус может поражать мозг человека.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости