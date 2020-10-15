Коронавирус в Украине: самые пораженные регионы

Коронавирус в Украине оборотов пока не сбавляет. За минувшие сутки новых случаев снова было больше 5 тысяч. Лидером по темпам распространения инфекции по-прежнему остается Харьковщина. Об этом говорят данные мониторинга СНБО.

Коронавирус в Украине. Фото из открытых источников

До собственных рекордных показателей Харьковская область в этот раз не дотянула. Однако новых больных с Covid-19 здесь снова больше, чем где-либо в Украине. Коронавирус обнаружили еще у 651 пациента.

На втором месте по темпам распространения инфекции оказался Киев. А вот третья снова Львовская область.

Всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 281 239 человек. В регионах ситуация такова:

г. Киев — 28957 случаев (+445);

Харьковская область — 26913 случаев (+651);



Львовская область — 23806 случаев (+332);

Одесская область — 17511 случаев (+162);



Черновицкая область — 17004 случая (+176);

Тернопольская область — 16700 случаев (+222);



Ивано-Франковская область — 15955 случаев (+190);

Ровенская область — 15186 случаев (+160);

Киевская область — 11978 случаев (+227);



Закарпатская область — 11305 случаев (+136);

Волынская область — 10320 случаев (+180);

Днепропетровская область — 9834 случая (+220);



Хмельницкая область — 9684 случая (+193);

Житомирская область — 9130 случаев (+269);

Сумская область — 7983 случая (+271);



Винницкая область — 7941 случай (+96);

Донецкая область — 6491 случай (+244);

Черниговская область — 6179 случаев (+141);



Черкасская область — 6157 случаев (+110);

Запорожская область — 6012 случаев (+112);

Полтавская область — 5226 случаев (+133);



Николаевская область — 5207 случаев (+155);

Херсонская область — 2195 случаев (+83);

Луганская область — 2125 случаев (+110);



Кировоградская область — 1440 случаев (+44);

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 73 украинцев. Тех, кто не смог справиться с осложнениями Covid-19, уже 5302.

Болеют на данный момент в Украине 156 287 пациентов. А вот 119 650 болезнь победили. За вчера количество тех, кто уже выздоровел, выросло на 951 человека.

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