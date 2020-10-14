Ученые признали способность коронавируса поражать мозг

Ученые пришли к выводу, что смертельный вирус COVID-19 поражает мозг человека. Соответствующие результаты исследований были опубликованы в журнале The Lancet.

Фото: Karen Ducey / Getty Images

Известно, что авторами этих исследований стала группа ученых из Университетской клиники Гaмбург-Эппендорф. Так, известно, что изучая способности коронавируса, медики провели аутопсию вещества головного мозга 43 тел умерших от осложнений, вызванных CОVID -19, в возрасте от 51 до 94 лет. Исследования показали, что в мозгу 53% умерших, были обнаружены остатки COVID-19. Доказано, что вирус повлиял на стволовые клетки мозга и нейроны, идущие от ствола. Также, у 14% тел были найдены признаки ишемического поражения мозга, а у 86% обнаружили аномальный рост астроцитов, поддерживающих клетки нервной ткани, из-за разрушения прилегающих нейронов.

В то же время ученые подчеркивают, что изменения в мозге умерших не является значительными, то есть не стали причиной смерти пациентов.

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