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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые признали способность коронавируса поражать мозг
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Ученые признали способность коронавируса поражать мозг

В ходе исследования был изучен мозг 43 умерших от инфекции

сегодня, 01:01
Автор:

Дмитрий Симоненко

Ученые пришли к выводу, что смертельный вирус COVID-19 поражает мозг человека. Соответствующие результаты исследований были опубликованы в журнале The Lancet.

Ученые признали способность коронавируса поражать мозг

Фото: Karen Ducey / Getty Images

Известно, что авторами этих исследований стала группа ученых из Университетской клиники Гaмбург-Эппендорф. Так, известно, что изучая способности коронавируса, медики провели аутопсию вещества головного мозга 43 тел умерших от осложнений, вызванных VID -19, в возрасте от 51 до 94 лет. Исследования показали, что в мозгу 53% умерших, были обнаружены остатки COVID-19. Доказано, что вирус повлиял на стволовые клетки мозга и нейроны, идущие от ствола. Также, у 14% тел были найдены признаки ишемического поражения мозга, а у 86% обнаружили аномальный рост астроцитов, поддерживающих клетки нервной ткани, из-за разрушения прилегающих нейронов.

В то же время ученые подчеркивают, что изменения в мозге умерших не является значительными, то есть не стали причиной смерти пациентов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, можно ли заразиться инфекциями одновременно.


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