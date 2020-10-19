В Украине расширили красную карантинную зону

Красная карантинная зона в Украине стремительно растет. Сегодня, 19 октября, начало действовать новое эпидемическое зонирование. А территории с самыми строгими ограничениями отныне появились в 15 областях. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

Карантин в Украине. Фото: 5.ua

"Красными" стали сразу 8 областных центров. К Сумам, которые остались в данной зоне еще на неделю, присоединились Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов и Хмельницкий.

Кроме этого "красные" районы появились более чем в половине областей Украины. Больше всего их в Луганской, Харьковской, Житомирской и Винницкой областях. К слову, на Луганщине в красную зону попали все районы на подконтрольной Украине территории.

Значительно увеличили в этот раз и оранжевую зону. Желтых и зеленых районов не осталось в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой и Ровенской областях.

А вот единственным полностью "зеленым" регионом остается Кировоградщина.





Карантинное зонирование, напомним, в Украине пересматривают каждые семь дней. Однако ослабить карантин Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям может не ранее чем через 2 недели после введения строгих ограничений.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине хотят вернуть большие штрафы за нарушение карантинных требований.

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