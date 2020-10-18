В Украине хотят вернуть большие штрафы за нарушение карантина

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты, за прошлые сутки в стране было зарегистрировано более 5 тысяч новых случаев заражения. В связи с этим, главный санврач Украины Виктор Ляшко считает, что штрафы за нарушение карантинных норм нужно снова повышать. Об этом он сообщил изданию "Радио Свобода".

Ляшко отметил, что контролировать соблюдение правил карантина должна как власть, так и Нацполиция и другие контролирующие органы. Нарушитель должен нести административную ответственность.

Сейчас в Украине штрафы за несоблюдение карантинных норм, в частности за появление в общественных местах без маски, по сравнению с европейскими странами, незначительные. Летом они снизились до 170-255 гривен. Главный санврач считает, что их снова нужно повысить до 17 тыс. гривен.

"Сумма штрафов у нас сегодня не такая, как, например, в европейском регионе. У нас 170 гривен. Хотим поднять", — отметил Виктор Ляшко.

Чиновник также подчеркнул, что соответствующий законопроект уже в Верховной Раде, но депутаты не успели за него проголосовать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие штрафы угрожают украинцам за сжигание листьев.

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