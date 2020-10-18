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В Украине хотят вернуть большие штрафы за нарушение карантина

Законопроект о повышении штрафов уже в Верховной Раде

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты, за прошлые сутки в стране было зарегистрировано более 5 тысяч новых случаев заражения. В связи с этим, главный санврач Украины Виктор Ляшко считает, что штрафы за нарушение карантинных норм нужно снова повышать. Об этом он сообщил изданию "Радио Свобода".

В Украине хотят вернуть большие штрафы за нарушение карантина

Ляшко отметил, что контролировать соблюдение правил карантина должна как власть, так и Нацполиция и другие контролирующие органы. Нарушитель должен нести административную ответственность.

Сейчас в Украине штрафы за несоблюдение карантинных норм, в частности за появление в общественных местах без маски, по сравнению с европейскими странами, незначительные. Летом они снизились до 170-255 гривен. Главный санврач считает, что их снова нужно повысить до 17 тыс. гривен.

"Сумма штрафов у нас сегодня не такая, как, например, в европейском регионе. У нас 170 гривен. Хотим поднять", — отметил Виктор Ляшко.

Чиновник также подчеркнул, что соответствующий законопроект уже в Верховной Раде, но депутаты не успели за него проголосовать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие штрафы угрожают украинцам за сжигание листьев. 


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