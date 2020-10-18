Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика

По сравнению с вчерашним днем, когда в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом, прирост заболеваемости немного снизился. За сутки диагноз подтвердили у 5 231 человека. Такие данные опубликовал сайт СНБО.

На сегодняшний день, более 167 тысяч украинцев болеют коронавирусной инфекцией, еще у более 368 тысяч человек есть подозрения на наличие COVID-19 в организме. Жертвами вируса с начала пандемии стало 5 607 человек, из них 90 — за прошлые сутки. При этом, побороть коронавирус удалось 125 377 украинцам, из них 1 264 человека выздоровели за минувшие сутки.

Больше всего новых больных продолжают фиксировать в столице Украины (30 463 человека (+453 за сутки), Харьковской (28 518 человек (+589 за сутки) и Львовской (24 844 человека (+305 за сутки). Более 300 новых случаев COVID-19 зарегистрировано также в Хмельницкой и Сумской областях.

Самыми устойчивыми к вирусу оказались Кировоградская (1 564 человека (+52 за сутки) и Луганская (2 422 (+88 за сутки) области.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, можно ли перенести коронавирус и не узнать об этом.





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