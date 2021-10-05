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В Одессу прибыл корабль за пять миллионов: зачем он Минобразования Украины

Корабль, приобретенный в Великобритании, отныне будет служить украинским ученым

сегодня, 12:50
Автор:

Елена Бурдейная

Корабль для украинских антарктических экспедиций пришвартовался в одесском морском порту, информирует Министерство образования и науки Украины.

В Одессу прибыл корабль за пять миллионов: зачем он Минобразования Украины

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" - фото Минобразования Украины

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" прибыл в Одессу 5 октября. Рейсом из Дании в Украину он пересек Северное, Средиземное и Черное моря, обогнув по дороге всю Европу. Руководили кораблем два капитана: Олег Новосильный, украинец, и Саймон Уоллес, британец.

Судно не сразу поплывет в Антарктику для научных исследований. Сначала оформятся некоторые документы, дальше — инвентаризация техники и оборудования. Только после этого на знакомство с ним будут приглашены представители СМИ. Кроме того корабль получит новое название. Пока он будет стоять в порту и не готовиться к отплытию, все желающие смогут посетить его с экскурсией.

"Джеймс Кларк Росс" Украина приобрела 19 августа, заплатив 5 млн. дол. Корабль принадлежал Великобритании и использовался в антарктических и морских исследованиях. Ему уже 30 лет и все эти годы он служил ученым. В частности, на нем плыла международная экспедиция, изучавшая запасы криля в Атлантике. Этими данными мир пользуется до сих пор. Кроме того именно этот ледокол доставил первых украинцев на антарктическую станцию "Академик Вернадский", которая бесплатно досталась Украине от британцев. 30 августа в датском городе Фредериксгавн его официально передали нашей стране. Британский флаг опустили, зато подняли сине-желтый.

Новый ледокол поможет украинцам проводить ряд важных исследований:

- изучать Мировой океан, Антарктиду, Арктику и другие регионы,

- доставлять продукты, оборудование и персонал на станцию "Академик Вернадский".

Его возможностями будет пользоваться новая 27-ая антарктическая экспедиция, на которую недавно набирали желающих. Сейчас проходит конкурс, в котором из 137 заявок будут отобраны 12 лучших претендентов, которые поедут на зимовку в 2022-2023 гг.

О праздновании 25-летия антарктической станции портал "Комментарии" уже рассказывал своим читателям.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/krigolam-dzhejms-klark-ross-nareshti-pribuv-v-ukrayinu
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