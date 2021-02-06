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Зеленский отметил 25-летие станции "Академик Вернадский" с полярниками онлайн и пообещал им ледокол

Президент поблагодарил работников станции за их работу и поинтересовался тем, может ли государство помочь им в научных исследованиях

сегодня, 19:56
Автор:

Оленка Клочко

Впервые глава государства встретился с полярниками, которые работают на украинском арктической станции "Академик Вернадский". Встреча состоялась в формате видео-конференции, сообщает официальный портал Президента Украины.

Зеленский отметил 25-летие станции "Академик Вернадский" с полярниками онлайн и пообещал им ледокол

Видео-конференция Зеленского и полярников. Фото: источник

"Я хочу вас поздравить с большим юбилеем — 25-летием основания Украинской станции им. Академика Вернадского. Для меня это большая честь — вживую пообщаться с вами. Вы делаете большую ежедневную работу для развития науки", — поздравил работников станции Зеленский.

Он отметил, что Украина очень серьезно и профессионально относится к науке, и полярники могут служить примером уважения государства к ученым. Президент спросил работников о том, какие шаги может предпринять власть, для того, чтобы развивать станцию, помогать в исследованиях и научных достижениях.

Полярники попросили у Президента для станции собственный ледокол и призвали, несмотря на размолвки объединить усилия со всем миром для преодоления современных вызовов, таких как изменение климата и пандемия.

"Мы здесь, в Антарктиде, ежедневно воочию наблюдаем глобальное потепление. Оно здесь происходит очень быстро. И мы здесь первыми в мире наблюдаем, как понемногу происходит восстановление озонового слоя. Мы очень рады, что благодаря станции "Академик Вернадский" мы, украинцы, напрямую вовлечены в такие глобальные усилия человечества по сохранению нашей планеты ", — сказал начальник экспедиции в Антарктиде Юрий Отруба.

Владимир Зеленский дал поручение министру образования и науки Сергею Шкарлету плотно работать над утверждением научной программы для "Академика Вернадского" и бюджетом для нее.

После встречи с работниками станции Президент вручил государственные награды выдающимся украинским полярникам. Орден Ярослава Мудрого III степени получил Сергей Комиссаренко, Директор Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины, благодаря усилиям которого Украина в 1996 году получила прежнюю британскую станцию в Арктике "Фарадей". Посмертно был награжден орденом Ярослава Мудрого V степени директор Центра арктических исследований Петр Гожик.

Украинская арктическая станция "Академик Вернадский" была получена 25 лет назад, 6 февраля 1996 от Великобритании, и называлась "Фарадей". Она расположена на архипелаге Аргентинские острова на острове Галиндез и выполняет исследования по всем направлениям естественных наук. Станция функционирует круглый год и имеет штат из 11-13 полярников.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на станции "Академик Вернадский" родился тюлененок, а полярники предложили всем желающим выбрать для него имя.


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Источник: https://www.president.gov.ua
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