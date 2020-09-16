Ученые сообщили о первом пополнении на станции "Академик Вернадский" в 2020 году

Язык
BTC/USD
10799.40
ETH/USD
362.18
LTC/USD
48.24
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
В понедельник, 14 сентябрь на острове Галиндез, в Арктике, где расположена Украинская научная станция "Академик Вернадский" произошло радостное событие - родился первый в 2020 году тюлень Уэдделла. Об этом сообщается на странице Национального арктического научного центра в Фейсбуке.
Источник: Facebook Национальный антарктический научный центр
Девочка-тюлень здорова, находится с матерью и пока сторонится людей.
Известно, что беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит прямо на льду. Каждая самка приносит по одному малышу. Новорожденные детеныши обычно весят 25-30 кг, а взрослые особи достигают почти полцентнера.
Молоко мамы дети едят в течение 7 недель, а затем начинают самостоятельно охотиться.
Ученые предлагают выбрать имя новорожденной девочке.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, какое дерево не рекомендуется сажать возле дома.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости