Ученые сообщили о первом пополнении на станции "Академик Вернадский" в 2020 году

В понедельник, 14 сентябрь на острове Галиндез, в Арктике, где расположена Украинская научная станция "Академик Вернадский" произошло радостное событие - родился первый в 2020 году тюлень Уэдделла. Об этом сообщается на странице Национального арктического научного центра в Фейсбуке.

Источник: Facebook Национальный антарктический научный центр

Девочка-тюлень здорова, находится с матерью и пока сторонится людей.

Известно, что беременность у самок тюленей Уэдделла длится 10 месяцев. Рождение малышей происходит прямо на льду. Каждая самка приносит по одному малышу. Новорожденные детеныши обычно весят 25-30 кг, а взрослые особи достигают почти полцентнера.

Молоко мамы дети едят в течение 7 недель, а затем начинают самостоятельно охотиться.

Ученые предлагают выбрать имя новорожденной девочке.

"Предлагаем традиционно все вместе придумать имя для этой маленькой красавицы. Свои предложения пишите в комментариях к посту. Имя будет избираться по лайкам полярников", - говорится в сообщении.

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