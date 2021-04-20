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В МОН рассказали, могут ли школьники учиться летом (Видео)

Только местные власти решают, будут ли учиться школьники во время летних каникул

сегодня, 10:55
Автор:

Кириєнко Анна

В связи с пандемией коронавируса ученики практически не посещали школы и были вынуждены перейти на дистанционное обучение. Соответственно, показатели успеваемости учащихся значительно упали. Будут ли дети в связи с этим посещать школу летом? На вопрос ответил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире программы "Завтрак с 1 + 1".

В МОН рассказали, могут ли школьники учиться летом (Видео)

Обучение в Украине: будут ли школьники учиться летом - видео. Фото: ua-informator

По словам Горбачева, образовательное учреждение или местные власти вправе продлить учебный год, или закончить его традиционно. По закону учебный год в школах продлится до 30 июня. Однако, если в этом возникнет необходимость, власть на местах может самостоятельно принимать решение относительно учебного процесса.

Однако, как отмечает образовательный омбудсмен, это очень индивидуальный вопрос для каждой области. Но пока об обучении школьников летом не идет речи.

"Если школа или департамент образования решит продлить учебный год, то они имеют на это право. Ученики должны учиться не менее 175 учебных дней в году", — прокомментировал Горбачев.

Сергей Горбачев подчеркнул, что ученики имеют низкие результаты успеваемости из-за изменения формы обучения и стресса. Немалую роль играют и другие аспекты — качество интернета, техническое оснащение, мотивированность и самодисциплина ученика.

Напомним, что ранее омбудсмен рассказал, могут ли штрафовать родителей за невакцинированных детей в школе. Его объяснения читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Украине успешно завершился первый этап реформы школьного питания. Главная цель новых норм — обеспечить учеников полезными и сбалансированными обедами. В соответствующем документе указана информация о распределении белков, жиров и углеводов, которые должны содержать блюда, приготовленные в школьных столовых. О рационе учащихся читайте здесь.


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Источник: https://1plus1.video/gosti-snidanku-z-11/2021/1-vypusk-osvitnij-ombudsmen-sergij-gorbachov-pro-problemi-distancijnogo-navchannya-ta-shlyahi-yih-rozvyazannya
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