В МОН рассказали, каким должно быть обучение с 1 сентября

В Министерстве образования и науки предлагают, чтобы дети только во время уроков снимали маски, и будут рекомендовать смешанную форму обучения. Об этом заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщила на брифинге.

Она отметила, что в Минобразования ожидают в ближайшее время от главного государственного санитарного врача утвержденные требования по соблюдению мер безопасности в учебных заведениях.

Мандзий сообщила, что завтра премьер-министр проведет селекторное совещание с председателями областных государственных администраций и с руководителями департаментов образования, на котором будут обсуждаться вопросы подготовки к новому учебному году.

"В ближайшее время будет обнародовано постановление главного государственного санитарного врача, где будут предусмотрены требования для обучения в классах", - добавила она. Заместитель министра уточнила, что документом предусматривается термометрия (при входе в помещение школы измерение температуры как учителям, так и ученикам). По ее словам, учителя должны быть в масках, ученикам в классах во время урока можно быть без масок, но во время перемены надо "понимать опасность, которая нам угрожает".

Ранее "Комментарии" узнали, к чему стоит готовиться украинским школьникам.







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