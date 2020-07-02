Новый учебный год в дистанционном режиме: к чему готовиться украинцам

Не теряет резонанса известие о том, что осенью школьников ждет обучение в дистанционном режиме. Именно об этом недавно заявили в СНБО. Будет ли новый учебный год дистанционным, как для школьников, так и для студентов, разъяснили в Telegram-канале политсилы "Слуга народа".

Так, окончательное решение относительно учебного процесса будет принято в августе этого года, сказала нардеп от "СН" Евгения Кравчук. Все зависит от эпидемиологической ситуации.

"Уже сейчас Министерство образования науки и главный санитарный врач (Виктор Ляшко - ред.) готовят рекомендации для школ, высших учебных заведений, как проводить обучение в условиях так называемой "новой нормальности": с учетом социальной дистанции, использованием средств дезинфекции", - сказала Кравчук.

Нардеп отметила, что власти надеются к возвращению образования в полноценный режим работы с нового учебного года. Однако сейчас идет общественное обсуждение формата дистанционного обучения на сайте МОН, где можно оставить рекомендации до 21 июля.

Отметим, что правительство планирует в случае введения дистанционной формы образования разработать систему поддержки некоторым категориям родителей. Например, родителям-одиночкам, которые должны посещать работу, а детей не могут оставить дома одних. Или речь идет о родителях детей с инвалидностью, которая не позволяет пользоваться гаджетами.

Напомним, эксперт высказал мнение нашему изданию о том, чего в дистанционного обучения больше - минусов или плюсов.

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