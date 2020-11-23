Есть такое предположение, что Млечный Путь — непримечательная галактика, если сравнивать ее с миллиардами других галактик в нашей Вселенной. Но ученым удалось сделать открытие, которое доказывает, что первые миллиарды лет ее эволюции были довольно активными, потому что она сталкивалась не с одной галактикой.

В Млечном Пути нашли древнюю галактику. Фото: unsplash

Чтобы обнаружить следы древней галактики, экспертам понадобилось детально изучить данные обзора неба APOGEE (а это более 500 000 звезд). Они проанализировали фотографии центральных районов Млечного Пути в инфракрасном диапазоне. Потому как известно, что в центре галактики находится очень много пыли, которая не дает возможности использовать видимую часть спектра.

Ученые изучили химический состав десятков тысяч звезд, а также орбиты. Это помогло им установить, какие из этих небесных тел ранее принадлежали другой галактике.





Обнаруженная астрономами галактика получила название Геркулес. Авторы этого исследования подчеркивают, что нет ничего необыкновенного в том, что в Млечном Пути присутствуют следы других галактик. Но то, что Геркулес расположен прямо в центре него, свидетельствует о том, что мощное столкновение произошло на первоначальных этапах формирования Млечного Пути. Так, исследователи заявили, что два этих объекта столкнулись 10 миллиардов лет назад. А если учесть тот факт, что Геракл где-то в 3 раза меньше всей нашей галактики, то можно смело заявить, что это столкновение было одним из самых мощных за всю историю.

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