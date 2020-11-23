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Главная Новости Общество наука и обучение В Млечном Пути нашли древнюю галактику
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В Млечном Пути нашли древнюю галактику

Это открытие позволит лучше понять эволюцию нашей галактики

сегодня, 14:58
Автор:

Любовь Блажко

Есть такое предположение, что Млечный Путь — непримечательная галактика, если сравнивать ее с миллиардами других галактик в нашей Вселенной. Но ученым удалось сделать открытие, которое доказывает, что первые миллиарды лет ее эволюции были довольно активными, потому что она сталкивалась не с одной галактикой. 

В Млечном Пути нашли древнюю галактику

В Млечном Пути нашли древнюю галактику. Фото: unsplash

Чтобы обнаружить следы древней галактики, экспертам понадобилось детально изучить данные обзора неба APOGEE (а это более 500 000 звезд). Они проанализировали фотографии центральных районов Млечного Пути в инфракрасном диапазоне. Потому как известно, что в центре галактики находится очень много пыли, которая не дает возможности использовать видимую часть спектра.

Ученые изучили химический состав десятков тысяч звезд, а также орбиты. Это помогло им установить, какие из этих небесных тел ранее принадлежали другой галактике. 

В Млечном Пути нашли древнюю галактику - фото 2

Обнаруженная астрономами галактика получила название Геркулес. Авторы этого исследования подчеркивают, что нет ничего необыкновенного в том, что в Млечном Пути присутствуют следы других галактик. Но то, что Геркулес расположен прямо в центре него, свидетельствует о том, что мощное столкновение произошло на первоначальных этапах формирования Млечного Пути. Так, исследователи заявили, что два этих объекта столкнулись 10 миллиардов лет назад. А если учесть тот факт, что Геракл где-то в 3 раза меньше всей нашей галактики, то можно смело заявить, что это столкновение было одним из самых мощных за всю историю. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет, если средняя температура на Земле увеличится до 60 градусов Цельсия. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/news-645423-v-mlechnom-puti-nashli-drevnyuyu-galaktiku/?from=main_2
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