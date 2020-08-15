kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.08.2020

BTC/USD

11802.73

ETH/USD

436.16

LTC/USD

57.31

НБУ 15.08.2020

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В Минздраве рассказали, как будут работать учебные заведения в условиях карантина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве рассказали, как будут работать учебные заведения в условиях карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, в каких регионах учебные заведения не смогут работать с 1 сентября

сегодня, 12:58
Автор:

Татьяна Веремеева
В Минздраве рассказали, как будут работать учебные заведения в условиях карантина

Учебные заведения в Украине с начала нового учебного года будут работать в обычном режиме, но им придется соблюдать ранее установленные правила карантина. Об этом сегодня, 15 августа, во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Согласно действующим в Украине правилам адаптивного карантина, работать не будут только те учебные заведения, которые находятся в регионах с красным уровнем эпидемической опасности.

Напомним,  родители не смогут сопровождать детей в школу – только до входа, где ребятам будут ежедневно измерять температуру. Согласно рекомендациям правительства, дети должны по минимуму переходить из кабинета в кабинет, а чтобы ученики как можно меньше пересекались, на полу коридоров нужно обозначить разметку двустороннего движения. Также школьники должны будут носить маски в коридорах, занятия же будут проходить без средств индивидуальной защиты. Рекомендуется часть уроков, к примеру, музыку, творчество и подобные дисциплины, проводить на воздухе, если позволяет погода. От традиционных празднований первого звонка в МОН школам советуют  воздержаться.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня в Украине был установлен очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 1847 случаев заражения инфекцией.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!