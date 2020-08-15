В Минздраве рассказали, как будут работать учебные заведения в условиях карантина

Учебные заведения в Украине с начала нового учебного года будут работать в обычном режиме, но им придется соблюдать ранее установленные правила карантина. Об этом сегодня, 15 августа, во время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Согласно действующим в Украине правилам адаптивного карантина, работать не будут только те учебные заведения, которые находятся в регионах с красным уровнем эпидемической опасности.

Напомним, родители не смогут сопровождать детей в школу – только до входа, где ребятам будут ежедневно измерять температуру. Согласно рекомендациям правительства, дети должны по минимуму переходить из кабинета в кабинет, а чтобы ученики как можно меньше пересекались, на полу коридоров нужно обозначить разметку двустороннего движения. Также школьники должны будут носить маски в коридорах, занятия же будут проходить без средств индивидуальной защиты. Рекомендуется часть уроков, к примеру, музыку, творчество и подобные дисциплины, проводить на воздухе, если позволяет погода. От традиционных празднований первого звонка в МОН школам советуют воздержаться.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня в Украине был установлен очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 1847 случаев заражения инфекцией.

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