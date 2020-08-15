В Минздраве рассказали, как будут работать учебные заведения в условиях карантина

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Татьяна Веремеева
Учебные заведения в Украине с начала нового учебного года будут работать в
обычном режиме, но им придется соблюдать
ранее установленные правила карантина. Об этом сегодня, 15 августа, во
время брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Согласно действующим в Украине правилам адаптивного карантина, работать не
будут только те учебные заведения, которые находятся в регионах с красным
уровнем эпидемической опасности.
Напомним, родители
не смогут сопровождать детей в школу – только до входа, где ребятам будут
ежедневно измерять температуру. Согласно рекомендациям правительства, дети должны
по минимуму переходить из кабинета в кабинет, а чтобы ученики как можно меньше
пересекались, на полу коридоров нужно обозначить разметку двустороннего
движения. Также школьники должны будут носить маски в коридорах, занятия же
будут проходить без средств индивидуальной защиты. Рекомендуется часть уроков,
к примеру, музыку, творчество и подобные дисциплины, проводить на воздухе, если
позволяет погода. От традиционных празднований первого звонка в МОН школам
советуют воздержаться.
Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня в Украине
был установлен очередной рекорд по количеству новых случаев заражения
коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 1847
случаев заражения инфекцией.
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