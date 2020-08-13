С разметкой движения, уроками на улице и без звонка: как будут учиться школьники с 1 сентября

Стало известно о новых правилах для школьников, которые в связи с карантином введут по всей Украине уже 1 сентября. Об этом со ссылкой на Кабмин сообщает “РБК Украина”.

Во-первых, школы заработают лишь там, где уровень инфицирования коронавирусом не достиг пика: в зеленой, желтой и оранжевой зонах. Что же касается красной зоны, там школьники будут учиться онлайн.

Известно, что родители не смогут сопровождать детей в школу - только до входа, где ребятам будут ежедневно измерять температуру. Согласно рекомендациям правительства, дети должны по минимуму переходить из кабинета в кабинет, а чтобы ученики как можно меньше пересекались, на полу коридоров нужно обозначить разметку двустороннего движения. Также школьники должны будут носить маски в коридорах, занятия же будут проходить без средств индивидуальной защиты. Рекомендуется часть уроков, к примеру, музыку, творчество и подобные дисциплины, проводить на воздухе, если позволяет погода. От традиционных празднований первого звонка в МОН школам советуют воздержаться.

Напомним, сегодня уровень инфицирования в Украине подскочил до нового антирекорда. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, сегодня в Украине подтвердили 1592 случая коронавируса.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!