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В Минобразования дали абитуриентам некоторых учебных заведений еще один шанс стать студентами

В Минобразования объявили ежегодный добор студентов к профессионально-технических училищ

сегодня, 12:27
Автор:

Лилия Боровая

В Минобразования дали абитуриентам некоторых учебных заведений еще один шанс стать студентами

Вступительная кампания 2021, фото из открытых источников

Министерство образования и науки Украины разослало на места официальное Письмо о продлении до 1 октября сроков приема от абитуриентов документов на поступление в учебные заведения профессионально-технического образования на бюджетные места. Об этом сообщает пресс-служба Минобразованя.

Донабор выпускников, которые намерены стать квалифицированными рабочими, воспользовавшись квотами государственного заказа на обучение младших специалистов, проводится ежегодно.

"Обычно эти зачисления продолжаются в течение сентября и заканчиваются в октябре, когда начинается интенсивное обучение. Стоит заметить, что речь идет не о формировании новых групп первокурсников, а о донаборе в уже созданные группы на свободные места", — сообщил заместитель Министра образования и науки Игорь Гарбарук .

И хотя еще не завершена нынешняя вступительная кампания, в Минобразования уже ведется работа по подготовке к следующей кампании. Так, в Министерстве анонсировали, что в ближайшее время будут внесены изменения в Типовые правила приема абитуриентов, которые по тем или иным причинам отказались от паспортов в форме ID-карточек.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в рамках продолжения цифровизации системы образования в Украине, с 1 сентября предусмотрен перевод документов о полном начальном образовании в электронную форму. Оригиналы свидетельств будут храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования в Реестре документов об образовании, а их бумажные копии можно будет получить в школе в течение 5 дней с момента востребования. Такой документ будет заверяться подписью директора и печатью учебного заведения.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/vstupiti-do-zakladu-profesijnoyi-osviti-mozhna-do-1-zhovtnya-list-mon
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