В Минобразования дали абитуриентам некоторых учебных заведений еще один шанс стать студентами

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Лилия Боровая
Вступительная кампания 2021, фото из открытых источников
Министерство образования и науки Украины разослало на места официальное Письмо о продлении до 1 октября сроков приема от абитуриентов документов на поступление в учебные заведения профессионально-технического образования на бюджетные места. Об этом сообщает пресс-служба Минобразованя.
Донабор выпускников, которые намерены стать квалифицированными рабочими, воспользовавшись квотами государственного заказа на обучение младших специалистов, проводится ежегодно.
И хотя еще не завершена нынешняя вступительная кампания, в Минобразования уже ведется работа по подготовке к следующей кампании. Так, в Министерстве анонсировали, что в ближайшее время будут внесены изменения в Типовые правила приема абитуриентов, которые по тем или иным причинам отказались от паспортов в форме ID-карточек.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в рамках продолжения цифровизации системы образования в Украине, с 1 сентября предусмотрен перевод документов о полном начальном образовании в электронную форму. Оригиналы свидетельств будут храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования в Реестре документов об образовании, а их бумажные копии можно будет получить в школе в течение 5 дней с момента востребования. Такой документ будет заверяться подписью директора и печатью учебного заведения.
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