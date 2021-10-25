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В Мексике археологи нашли сотни артефактов майя (ФОТО)

В Мексике на месте строительства железной дороги археологи обнаружили сотни артефактов цивилизации майя

сегодня, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Майя являются одной из наиболее загадочных цивилизаций мира, поэтому любые артефакты, касающиеся этой эпохи, весьма ценные. Недавно рабочие в Мексике во время строительства обнаружили множество предметов и мест захоронений этой древней цивилизации.

В Мексике археологи нашли сотни артефактов майя (ФОТО)

В Мексике нашли сотни артефактов майя / Фото — xmesto.ru

Как сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), артефакты были найдены во время возведения железнодорожных путей. Эксперты исследовали местность и обнаружили целые курганы и базы со сложной архитектурой, а также различные объекты, например, два сосуда в форме женской груди. Археологи предполагают, что их часто использовала руководящая элита.

Исследователи говорят, что эта находка может расширить знания и представления о древней цивилизации, формирование которой относят к предклассической эре (2000 год до н. э. — 250 год н. э.). Майя известны своей письменностью, искусством, архитектурой, математической и астрономической системам. 

В Мексике археологи нашли сотни артефактов майя (ФОТО) - фото 2

Напомним, ученые до сих пор пытаются понять, что привело к гибели древнюю цивилизацию майя, которая была известна своим развитием в области искусства, архитектуры, математики, астрономии и других сферах. Недавнее исследование доказывает, что майя частично пострадали от извержения вулкана.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что археологи обнаружили в Мексике руины огромного дворца, который принадлежал древней цивилизации майя, возникшей в первом тысячелетии до нашей эры.

Читайте также, когда ученым удается найти какую-либо реликвию, то они буквально пылинки с нее сдувают, потому что осознают, насколько эта вещь ценна и уникальна. Но не все люди так бережно относятся к древним памятникам культуры, поэтому не удивительно, что многие из них были уничтожены из-за банальной глупости и невежества.


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Источник: https://www.inah.gob.mx/boletines/10512-salvamentos-arqueologicos-en-tramo-1-del-tren-maya-brindan-luz-sobre-la-ocupacion-prehispanica-de-tenosique-tabasco
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