В Мексике археологи нашли сотни артефактов майя (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Майя
являются одной из наиболее загадочных цивилизаций мира, поэтому
любые артефакты, касающиеся этой эпохи, весьма ценные. Недавно рабочие в
Мексике во время строительства обнаружили множество предметов и мест
захоронений этой древней цивилизации.
В Мексике нашли сотни артефактов майя / Фото — xmesto.ru
Как
сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), артефакты
были найдены во время возведения железнодорожных путей. Эксперты исследовали
местность и обнаружили целые курганы и базы со сложной архитектурой, а также
различные объекты, например, два сосуда в форме женской груди. Археологи предполагают,
что их часто использовала руководящая элита.
Исследователи говорят, что эта находка может расширить знания и представления о древней цивилизации, формирование которой относят к предклассической эре (2000 год до н. э. — 250 год н. э.). Майя известны своей письменностью, искусством, архитектурой, математической и астрономической системам.
Напомним, ученые до сих пор пытаются понять, что привело к гибели древнюю цивилизацию майя, которая была известна своим развитием в области искусства, архитектуры, математики, астрономии и других сферах. Недавнее исследование доказывает, что майя частично пострадали от извержения вулкана.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
археологи обнаружили в Мексике руины огромного дворца, который принадлежал
древней цивилизации майя, возникшей в первом тысячелетии до нашей эры.
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также, когда ученым удается найти какую-либо реликвию, то они буквально пылинки
с нее сдувают, потому что осознают, насколько эта вещь ценна и уникальна. Но не
все люди так бережно относятся к древним памятникам культуры, поэтому не
удивительно, что многие из них были уничтожены из-за банальной глупости и
невежества.
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