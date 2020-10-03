Названа страшная катастрофа, убившая древних майя

Ученые до сих пор пытаются понять, что привело к гибели древнюю цивилизацию майя, которая была известна своим развитием в области искусства, архитектуры, математики, астрономии и других сферах. Недавнее исследование доказывает, что майя частично пострадали от извержения вулкана. Такую информацию предоставило издание Gizmodo.

Пирамида майя

Эксперты определили точную дату извержения вулкана Илопанго, который расположен на территории современного Сальвадора. Это случилось приблизительно 1589 лет назад и было катастрофическим. Ученые предполагают, что вулкан выбросил около 50 кубических километров магмы и покрыл слоем пепла 2 млн квадратных километров. Извержение Илопанго сделало районы, которые населяли майя, не пригодными для жизни на десятилетия вперед.

К слову, в 2012 году геолог Геральд Хауг, который занимается вопросами изменения климата, предположил, что цивилизация майя также могла погибнуть в результате засухи. Исследования показали, что в регионе между 800 и 950 годами нашей эры наблюдалось снижение осадков на 25-40%, а значит вода испарялась быстрее, чем ее восполняли дожди.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые обнаружили дворец майя, которому больше тысячи лет.

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