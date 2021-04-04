Ценные артефакты, которые были уничтожены из-за глупости

Когда ученым удается найти какую-либо реликвию, то они буквально пылинки с нее сдувают, потому что осознают, насколько эта вещь ценна и уникальна. Но не все люди так бережно относятся к древним памятникам культуры, поэтому не удивительно, что многие из них были уничтожены из-за банальной глупости и невежества.

Какие важные артефакты уничтожили по глупости (фото из открытых источников)

Пирамида майя

В 2013 году в Белизе — небольшом государстве в Центральной Америке, расположенном между Мексикой и Гватемалой, разгорелся скандал из-за снесения храма майя, возведенного около 2 тысяч лет назад. Бульдозеры местной строительной компании начали разрушать пирамиду, чтобы использовать полученный с нее камень для строительства дороги. И когда информация просочилась в СМИ, половина монумента была разрушена. Вандализм остановили, но древний памятник культуры сильно пострадал.





Наскальные рисунки

В каньоне Грейпвайн были обнаружены наскальные рисунки, представляющие большую важность, по словах ученых. Но однажды в этой местности мужчина решил пострелять из пейнтбольного ружья и в качестве мишеней он использовать не деревья, а древние изображения людей на скалах. Нарушителя поймали и выписали ему штраф, но стереть краску с наскальных рисунков без их повреждения не удалось.





Вал Оффы

Это земляное укрепление на границе между Англией и Уэльсом, насыпанное в VIII веке для разделения королевств Мерсии и Поуиса. Вал Оффы включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но в 2013 году местный житель разрушил значительную часть вала бульдозером и был арестован.





Древние гробницы в Китае

В городе Гуанчжоу, расположенном на юге Китая, археологи во время раскопок нашли несколько древних гробниц. Но они были полностью уничтожены, поскольку на том месте собирались строить магазин IKEA и провели расчистку.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Израиле найдена монета времен Иисуса Христа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!