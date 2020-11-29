В Китае обнаружили руины «затерянного» города

Язык
Coinspot 29.11.2020
BTC/USD
18049.66
ETH/USD
552.21
LTC/USD
78.28
НБУ 29.11.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В пригороде китайского города Чжэнчжоу археологи обнаружили руины "затерянного" города, возраст которого составляет около 5 300 лет.
затерянный город в Китае | фото: Li An/Xinhua
Исследователи, изучив высокие архитектурные стандарты руин, а также керамические изделия, украшения и кости, найденные на месте раскопок, заявили, что эта территория была "огромным поселением". Это место в свое время исполняло функции столицы некого древнего королевства, которое ученые назвали "Хэлоское" из-за того, что оно расположено в центре нынешнего района Хэло, где стекаются речки Хуанхэ и Лохэ.
Исследователи отметили, что руины этого древнего города относятся к средней и поздней эпохам культуры Яншао, которая считается ранним периодом формирования китайской цивилизации.
На его территории также найдены 1700 гробниц, разделенных на три блока.
Напомним, недавно в Египте обнаружили около 100 древних саркофагов с мумиями, а также позолоченные колонны и 40 статуй.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на остове Крит обнаружили древнее святилище с золотом. Найденные сокровища ученые отнесли к минойской эпохе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости