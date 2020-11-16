В Египте обнаружили сто древнейших саркофагов и золото

Власти Египта выступили с официальным заявлением о крупной археологической находке. Так, согласно информации, ученые обнаружили около ста древних саркофагов с мумиями, а также позолоченные колонны и 40 статуй. Возраст находок оценивают в 2 тыс. 500 лет. Захоронение удалось обнаружить на глубине 12 метров в некрополе экс-столицы Египта Мемфисе.

Саркофаги и статуи установили у подножия знаменитой Ступенчатой ​​пирамиды Джосера в Саккаре. Археологи публично вскрыли один из гробов и убедились, как хорошо сохранились мумии. Саркофаги также исследуют с помощью рентгена.

Министр туризма и древностей Халед эль-Анани заявил, что обнаруженные саркофаги относятся к позднему периоду (664–332 гг. до н. э.) и эпохе династии Птолемеев, которая правила страной примерно с 320 года до н.э. до 30 год до н.э.

"…Саккара еще не раскрыла всего, что содержит, – сказал эль-Анани на церемонии. – Это сокровище. Раскопки все еще продолжаются. Когда мы освобождаем одну могильную шахту, то находим вход в другую".

Найденные артефакты планируют разместить на постоянной основе в трех музеях Каира. Власти также заинтриговали публику тем, что пообещали в ближайшее время рассказать о еще одной находке.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в городе Саккара, который находится приблизительно в 30 км от Каира, были обнаружены древние захоронения. В сентябре археологи обнаружили здесь почти 30 закрытых гробов в одной из трех погребальных шахт глубиной от 10 до 12 метров. Местные власти сообщали, что тогда общее количество найденных захоронений выросло до 59.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!