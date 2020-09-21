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Главная Новости Общество невероятно В Египте археологи раскопали древнейшие саркофаги: выглядят как новые (ФОТО)
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В Египте археологи раскопали древнейшие саркофаги: выглядят как новые (ФОТО)

Как можно увидеть на фото, красочно раскрашенные саркофаги неплохо сохранились

сегодня, 11:42
Автор:

Таисия Ерохина

В Египте во время раскопок археологи наткнулись на уникальные артефакты, в частности, выявили саркофаги, захороненные около 2500 лет назад. Об этом пишет ВВС.

В Египте археологи раскопали древнейшие саркофаги: выглядят как новые (ФОТО)

Фото: AFP

Находка была обнаружена на глубине 11 м под землей в районе поселка Саккара, что в южной стороне от Каира. Отметим, что в Саккаре более 3000 лет назад действовал некрополь столицы Древнего Царства – Мемфиса. Гробница внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всего исследователи  на месте древнего египетского некрополя нашли 27 саркофагов. В начале сентября были обнаружены 13, но потом последовали еще 14 находок.

Эксперты говорят, что это открытие одно из крупнейших в своем роде. Как говорится в заявлении властей, первоначальные исследования указывают, что эти саркофаги были полностью закрыты и не открывались до этих пор.

На опубликованных фото можно увидеть, что красочно раскрашенные деревянные гробы и другие более мелкие артефакты, также искусно обработанные, хорошо сохранились.

Ранее "Комментарии" рассказали, что мексиканские археологи нашли первый корабль, на котором перевозили невольников из цивилизации Майя.


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