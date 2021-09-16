logo
Русский Українська

BTC/USD

48124.90

ETH/USD

3623.67

LTC/USD

190.35

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В Институте модернизации содержания образования объяснили, почему одними учебниками государство обеспечивает школы, а другими - нет
commentss НОВОСТИ Все новости

В Институте модернизации содержания образования объяснили, почему одними учебниками государство обеспечивает школы, а другими - нет

Решение о печати учебников для школ принимается на основании конкурса

сегодня, 17:20
Автор:

Кравцев Сергей

Сегодня каждая из школ на основании решения педагогического коллектива может решать, по каким учебниках будет проводиться обучение в их учебном заведении. Затем, учитывая предложения каждой из школ, проводится конкурсный отбор учебников в издании которых за средства государственного бюджета есть необходимость. И в результате только после конкурсного отбора одни учебники печатают за счет госбюджета, а другие — нет. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.

В Институте модернизации содержания образования объяснили, почему одними учебниками государство обеспечивает школы, а другими - нет

Школа Фото из открытых источников

Он отметил, непосредственный выбор учебников по фрагментам электронных версий их оригинал-макетов с каждого названия учебника осуществляют учителя в зависимости от того, кто какой предмет преподает и в соответствии с объявленным конкурсом. Далее сами учителя отбирают учебники. Таким образом формируется рейтинг с одного названия учебников. Отобранные учебники должны получить согласие на заседании педагогического совета того или иного учебного заведения.

Евгений Баженков добавил, любое изменение выбора учебного заведения, как правило, не допускается. Каждый факт изменения выбора учебного заведения становится предметом рассмотрения на коллегии МОН при рассмотрении вопроса об утверждении перечня учебников, на печать которых могут быть выделены средства из госбюджета. Решающее решение о включения или же невключения каждого из таких учебников в общий список таких, которые могут печататься на средства бюджета, принимает коллегия МОН.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинским школам рекомендуют применить методику Сухомлинского в обучении из-за пандемии. Полезным будет опыт прошлого года.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ