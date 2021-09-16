В Институте модернизации содержания образования объяснили, почему одними учебниками государство обеспечивает школы, а другими - нет

Сегодня каждая из школ на основании решения педагогического коллектива может решать, по каким учебниках будет проводиться обучение в их учебном заведении. Затем, учитывая предложения каждой из школ, проводится конкурсный отбор учебников в издании которых за средства государственного бюджета есть необходимость. И в результате только после конкурсного отбора одни учебники печатают за счет госбюджета, а другие — нет. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказал директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.

Школа Фото из открытых источников

Он отметил, непосредственный выбор учебников по фрагментам электронных версий их оригинал-макетов с каждого названия учебника осуществляют учителя в зависимости от того, кто какой предмет преподает и в соответствии с объявленным конкурсом. Далее сами учителя отбирают учебники. Таким образом формируется рейтинг с одного названия учебников. Отобранные учебники должны получить согласие на заседании педагогического совета того или иного учебного заведения.

Евгений Баженков добавил, любое изменение выбора учебного заведения, как правило, не допускается. Каждый факт изменения выбора учебного заведения становится предметом рассмотрения на коллегии МОН при рассмотрении вопроса об утверждении перечня учебников, на печать которых могут быть выделены средства из госбюджета. Решающее решение о включения или же невключения каждого из таких учебников в общий список таких, которые могут печататься на средства бюджета, принимает коллегия МОН.

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