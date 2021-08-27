Украинским школам рекомендуют применить методику Сухомлинского в обучении из-за пандемии

При планировании и организации образовательного процесса украинским школам рекомендуют учесть положительные наработки учебных заведений в период пандемии коронавируса в 2020-2021 учебном году. Об этом говорится в официальном сообщении департамента образования и науки Украины.



Школьники, фото с открытых источников

Так, в департаменте образования и науки рекомендуют учебным заведениям в условиях карантина использовать для учебного процесса опыт прошлого года. В частности, в сентябре-октябре ученикам первых, пятых и десятых классов, а также студентам-первокурсникам начать обучение по дистанционному или смешанному формату, в зависимости от эпидситуации в каждом коллективе отдельно. Кроме того, в течение апреля-мая для выпускных классов внедрять модульное обучение. Начало уроков, как правило, не позднее 9:30 утра.

"Применение методики Василия Сухомлинского о проведении уроков на открытом воздухе с учетом погодных условий", — говорится в сообщении департамента образования.

Каникулы могут подлежать корректировке, как и мину года, в зависимости от эпидситуации. Родительские собрания проводятся исключительно в онлайн-формате.

Ранее "Комментарии" сообщали , как работать украинские школы в новом учебном году 2021-2022 в условиях пандемии.

Также портал "Комментарии" информировал, что в Минобразования разъяснили порядок обучения школьников с 1 сентября .

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ранее "Комментарии" сообщали,

Учебные заведения, которые находятся в "зеленой" эпидемиологической зоне, полноценно работать в очной форме, соблюдая всех имеющихся рекомендаций МОЗ Украины.





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