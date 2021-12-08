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В Египте обнаружили мумии с золотыми языками (ФОТО)

В египетской провинции Минья археологи обнаружили мумии с золотыми языками: что они означают

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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В городе Эль-Минья, расположенном в историческом центре Египта, обнаружили несколько гробниц, где лежали мумии с золотыми языками.  

В Египте обнаружили мумии с золотыми языками (ФОТО)

Найдены мумии с золотыми языками / Фото: The History Blog

Как сообщает Egypt Independent, находка датируется XVII веком до нашей эры. Обнаруженные археологами мумии относятся к периоду 26-й или Саисской династии (685–525 года до нашей эры).  Золотые языки, по словам ученых, предназначались для того, чтобы умерший мог разговаривать в загробной жизни. Древние египтяне верили, что, если человек встретит Осириса (владыку царства мертвых, — прим. авт.), то он сможет отвечать на его вопросы и защитить себя на загробном суде.

Эксперты также обнаружили более 400 фигурок ушебты, которые изображали мумию. Эти статуэтки в Древнем Египте помещались в могилу. По верованиям древних они должны были замещать умершего на работах в загробных полях Осириса. От имени покойного над ушебти произносили или записывали на них заклинания с перечислением всех работ.

Исследователи также с удивлением обнаружили, что один из саркофагов уже открывался ранее при неизвестных обстоятельствах.

Напомним, что исследование древностей — процесс не безошибочный. Археологи строят гипотезы о том, каким был быт наших предков, и не всегда эти допущения верны. Одним из примеров есть исследования австралийских ученых, которые пришли к выводу, что останки древней мумии — обман.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что специалисты нашли гробницу жреца в храмовом комплексе Бубастеум в Саккаре, который служил еще при третьем фараоне Нефериркара. Но кроме найденной гробницы, они также обнаружили шахту, которая была заполнена мумифицированными кошками. 


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Источник: https://egyptindependent.com/photos-spanish-archaeological-mission-discovers-tombs-dating-back-to-the-sawy-period/
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