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Главная Новости Общество наука и обучение Археологи обнаружили мумию животного, которая меняет представление о цивилизации
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Археологи обнаружили мумию животного, которая меняет представление о цивилизации

Оказалось, что египтяне мумифицировали львенка

сегодня, 14:39
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты нашли гробницу жреца в храмовом комплексе Бубастеум в Саккаре, который служил еще при третьем фараоне Нефериркара. Но кроме найденной гробницы, они также обнаружили шахту, которая была заполнена мумифицированными кошками. 

Археологи обнаружили мумию животного, которая меняет представление о цивилизации

Археологи обнаружили мумию животного. Фото: unsplash

Ученые уверены в том, что животные были принесены в жертву богине Бастет. Но одна кошка сильно отличалась от всех остальных, поэтому эксперты сразу же обратили на нее внимание. Один из археологов  Ахмет Мансур отметил, что никогда раньше не видел ничего подобного. Как выяснилось немного позднее, это  была вовсе не кошка. 

"Впервые в истории мумификации у нас в Саккаре появился лев. Мумифицированный лев. Это просто невероятно, потому что у нас есть свидетельства о "львиных катакомбах", и мы годами искали их", — рассказывает профессор египтологии Салиме Икрам.

Специалисты были крайне удивлены такой находке, ведь теперь с ее помощью они смогут гораздо лучше понять и изучить древнеегипетскую культуру, религию, а также экономику. Они провели научный анализ, который подтвердил, что это действительно останки львенка. 

"Это меняет наши представления о том, как древние египтяне взаимодействовали с дикими животными, как они их разводили, поклонялись им и приносили в жертву", — резюмировала профессор. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые нашли возможного предка всех животных. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/tourism/v-egipte-obnaruzhili-zagadochnuyu-mumiyu-kotoraya-menyaet-predstavlenie-o-civilizacii-1659173.html
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