Речь идет о хищном микроорганизме, который называется Tunicaraptor. Ученые обнаружили его в прибрежных водах Чили, и это открытие заставляет их сомневаться в общепринятых представлениях о появлении многоклеточной жизни. Об этом пишет издание lenta.

Ученые нашли возможного предка всех животных. Фото: lenta

Автор этой научной работы Денис Тихоненков рассказывает, что микроскопический хищный организм, который очень напоминает сперматозоид, сильно отличается от существующих одноклеточных существ.

"Изучая генетическое устройство этого удивительного организма, мы выявили последовательности, характерные для многоклеточных существ. У крошечного хищника есть гены, которые отвечают за развитие нервной системы у людей. Плюс, у Tunicaraptor были выявлены гены, необходимые для слипания клеток. Речь идет об адгезии — процессе, который является одним из фундаментальных для развития всей многоклеточной жизни", — поделился Денис.

Это дает возможность предполагать, что данный микроорганизм может быть предком всех многоклеточных животных на Земле, которые существуют в современном мире.



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