Язык
BTC/USD
12930.16
ETH/USD
388.08
LTC/USD
56.26
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Любовь Блажко
Речь идет о хищном микроорганизме, который называется Tunicaraptor. Ученые обнаружили его в прибрежных водах Чили, и это открытие заставляет их сомневаться в общепринятых представлениях о появлении многоклеточной жизни. Об этом пишет издание lenta.
Ученые нашли возможного предка всех животных. Фото: lenta
Автор этой научной работы Денис Тихоненков рассказывает, что микроскопический хищный организм, который очень напоминает сперматозоид, сильно отличается от существующих одноклеточных существ.
Это дает возможность предполагать, что данный микроорганизм может быть предком всех многоклеточных животных на Земле, которые существуют в современном мире.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости