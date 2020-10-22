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Ученые раскрыли тайну эволюции человека

Все дело в способности человека понимать комбинации слов и отношения между словами в предложении

сегодня, 16:44
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Уорикского университета в Великобритании узнали, в чем заключается секрет способности человека понимать комбинации слов и отношения между словами в предложении. Ведь именно это является главным условием для появления речи, передает издание lenta.

Ученые раскрыли тайну эволюции человека

Тайна эволюции человека. Фото: unsplash

Как выяснилось, эта способность, которая сыграла ключевую роль в эволюции людей, появилась еще около 30 миллионов лет тому назад. Эти данные опубликованы в издании Science Advances.

Ученые придумали специальную искусственную граматику, которая состоит из последовательных звуков вместо слов. Они провели эксперимент, который показал, что животные не могут распознать несмежные зависимости в своей системе коммуникации. В отличии от людей и шимпанзе, которые способны анализировать отношения между соседними и несмежными звуковыми элементами. Это доказывает, что данный вид языковой обработки широко распространен среди приматов.

Если взять к примеру предложение "собака, которая укусила кошку, убежала", то можно понять, что слова "собака" и "убежала" не будут смежными, но между ними есть определенная зависимость. Человек способен понять, что глагол "убежала" относится к собаке, а не кошке, а вот для большинства животных эта задача окажется непосильной. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему вымерли древние люди. 


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