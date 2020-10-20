Антропологи назвали причину, из-за которой вымерли древние люди

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Любовь Блажко
Нам хорошо известно, что из всех видов древнего человека, выжить удалось только Homo sapiens или "Человеку разумному". Эксперты из Италии детально изучили эту тему, опубликовав результаты своей работы в издании One Earth, передает издание lenta.
Причина, из-за которой вымерли древние люди. Фото: unsplash
Так, ученые заявили о том, что на свете существовало как минимум 6 видов древних людей рода Homo. Но выжить удалось лишь одному из них. Антропологи придумали комплексную модель, которая объединила в себе известные климатические данные с археологическими открытиями.
После того, как они подробно изучили этот вопрос, специалисты пришли к выводу, что древним видам людей пришлось погибнуть из-за динамичных изменений в климате. Они предполагают, что древние люди все время кочевали с места на место, чтобы отыскать самое теплое место. Однако климат постоянно менялся, и им не удалось избежать холода.
В своем эксперименте антропологи использовали эмуляцию климата той эпохи в высоком разрешении за период в 5 миллионов лет. Они соединили ее с большой базой данных, которая включает окаменелости, которые были найдены на территории более 2,7 тысяч археологических памятников.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что происходит с человеческим мозгом после смерти. Ученым пришлось спровоцировать остановку сердца у грызунов, чтобы отследить активность мозга. Как оказалось, последние 30 секунд жизни мозг работает активнее, чем когда-либо. Также эксперты уверены в том, что подобная закономерность происходит и с человеческим мозгом.
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