Антропологи назвали причину, из-за которой вымерли древние люди

Нам хорошо известно, что из всех видов древнего человека, выжить удалось только Homo sapiens или "Человеку разумному". Эксперты из Италии детально изучили эту тему, опубликовав результаты своей работы в издании One Earth, передает издание lenta.

Причина, из-за которой вымерли древние люди. Фото: unsplash

Так, ученые заявили о том, что на свете существовало как минимум 6 видов древних людей рода Homo. Но выжить удалось лишь одному из них. Антропологи придумали комплексную модель, которая объединила в себе известные климатические данные с археологическими открытиями.

После того, как они подробно изучили этот вопрос, специалисты пришли к выводу, что древним видам людей пришлось погибнуть из-за динамичных изменений в климате. Они предполагают, что древние люди все время кочевали с места на место, чтобы отыскать самое теплое место. Однако климат постоянно менялся, и им не удалось избежать холода.

В своем эксперименте антропологи использовали эмуляцию климата той эпохи в высоком разрешении за период в 5 миллионов лет. Они соединили ее с большой базой данных, которая включает окаменелости, которые были найдены на территории более 2,7 тысяч археологических памятников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что происходит с человеческим мозгом после смерти. Ученым пришлось спровоцировать остановку сердца у грызунов, чтобы отследить активность мозга. Как оказалось, последние 30 секунд жизни мозг работает активнее, чем когда-либо. Также эксперты уверены в том, что подобная закономерность происходит и с человеческим мозгом.



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