kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.10.2020

BTC/USD

11638.96

ETH/USD

379.78

LTC/USD

48.11

НБУ 19.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые выяснили, что происходит с человеческим мозгом после смерти
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выяснили, что происходит с человеческим мозгом после смерти

Эксперты провоцировали остановку сердца у подопытных крыс и одновременно отслеживали мозговую активность грызунов

сегодня, 17:43
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Мичиганского университета в США провели множество опытов с лабораторными грызунами, которые наглядно продемонстрировали, что же происходит с человеческим мозгом после смерти. Об этом пишет издание lenta.

Ученые выяснили, что происходит с человеческим мозгом после смерти

Что происходит с человеческим мозгом после смерти. Фото: unsplash

Научные эксперименты позволили понять, как устроена природа так называемого посмертного опыта. С ним сталкивались люди, которые пережили клиническую смерть или остановку сердца. 

Ученым пришлось спровоцировать остановку сердца у грызунов, чтобы отследить активность мозга. Как оказалось, последние 30 секунд жизни мозг работает активнее, чем когда-либо. Также эксперты уверены в том, что подобная закономерность происходит и с человеческим мозгом. 

"Мы проследили за активностью умирающего мозга и сделали несколько ключевых наблюдений, которые помогут понять, что происходит в момент смерти мозга на нейрофизиологическом уровне", — поделился невролог Джимо Борджигин, один из авторов данного исследования.

Также он добавил, что это может быть вызвано тем, что нейронная активность мозга зависит от различных аномальных процессов, которые отвечают за посмертный опыт.

Специалисты говорят, что электрическая активность мозга на ранних стадиях клинической смерти является гораздо более выраженной, нежели в обычном состоянии. И эту загадку человеческого организма еще только предстоит детально изучить. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о новом способе омоложения мозга. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ