Ученые выяснили, что происходит с человеческим мозгом после смерти

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Любовь Блажко
Специалисты из Мичиганского университета в США провели множество опытов с лабораторными грызунами, которые наглядно продемонстрировали, что же происходит с человеческим мозгом после смерти. Об этом пишет издание lenta.
Что происходит с человеческим мозгом после смерти. Фото: unsplash
Научные эксперименты позволили понять, как устроена природа так называемого посмертного опыта. С ним сталкивались люди, которые пережили клиническую смерть или остановку сердца.
Ученым пришлось спровоцировать остановку сердца у грызунов, чтобы отследить активность мозга. Как оказалось, последние 30 секунд жизни мозг работает активнее, чем когда-либо. Также эксперты уверены в том, что подобная закономерность происходит и с человеческим мозгом.
Также он добавил, что это может быть вызвано тем, что нейронная активность мозга зависит от различных аномальных процессов, которые отвечают за посмертный опыт.
Специалисты говорят, что электрическая активность мозга на ранних стадиях клинической смерти является гораздо более выраженной, нежели в обычном состоянии. И эту загадку человеческого организма еще только предстоит детально изучить.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о новом способе омоложения мозга.
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